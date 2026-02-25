Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Opravy ropovodu Družba sa nedajú urýchliť, uviedol Zelenskyj: Slovensko a Maďarsko majú však alternatívu cez Jadran

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
KYJEV - Opravy na ropovode Družba sa nedajú rýchlo dokončiť napriek žiadostiam Európskej únie a protestom Maďarska a SR, vyhlásil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra Reuters.

Ruské útoky ničia ropovod

„Za prvé, nie je to také rýchle,“ povedal Zelenskyj novinárom a spresnil, že ruské útoky zničili ropovod spájajúci čiernomorský prístav v Odese s ropovodom Družba. „Toto nie je ich prvý útok. Pokračujú v útokoch na energetický sektor,“ doplnil.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas utorkovej návštevy Kyjeva požiadala Ukrajinu, aby opravy na ropovode urýchlila. „Radia nám, aby sme ho opravili, ale vedia, že na Družbu už útočili. Naši ľudia boli zranení, aby fungovala,“ vyhlásil Zelenskyj.

Družba nefunguje, politici vinia Kyjev

Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Európska komisia v stredu vyhlásila, že Slovenská republika a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba, pretože majú alternatívnu trasu vďaka Jadranskému ropovodu cez Chorvátsko.

