MIMORIADNE Kľúčovú čerpaciu stanicu ropy na ropovode Družba zachvátil požiar

KYJEV - Kľúčovú čerpaciu stanicu ropy na ropovode Družba v ruskom Tatarstane zachvátil požiar. Deje sa tak v čase, keď na Slovensko a do Maďarska neprúdia už viac ako tri týždne cez ropovod Družba dodávky ropy.
O incidente informuje Ukrajinská pravda na svojom webe. Čerpacia stanica ropy Kaleykino v ruskej Tatarskej republike je pritom kľúčový uzol pre prevádzku exportného ropovodu Družba. Podľa medializovaných informácií bola napadnutá v noci z 22. na 23. februára.
Ruské úrady v oficiálnom vyhlásení uviedli, že „malý požiar“ spôsobili padajúce trosky z dronu „Neboli hlásené žiadne obete. Záchranné zložky sa zaoberajú následkami. Situácia je pod kontrolou,“ uviedla regionálna správa.
Ukrajinská pravda uvádza, že stanica Kaleykino je najvýkonnejším zariadením svojho druhu v regióne a jedným z kľúčových logistických uzlov ruského energetického systému. V tomto mieste sa ropa z rôznych regiónovmieša pred odoslaním na export. Stanica udržiava tlak a nepretržitý tok ropy do ropovodu Družba a tiež zásobuje rafinérie v Tatarstane. Poškodenie tohto zariadenia bude mať podľa nich priamy vplyv na ruské vojnové hospodárstvo.
Ropa k nám neprúdi už niekoľko týždňov
K požiaru došlo v čase, keď sú Slovensko a Maďarsko už niekoľko týždňou bez dodávok ropy cez ropovod Družba. Tie sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba ešte 27. januára. Odvetdy sa ich nepodarilo obnoviť. Maďarsko a Slovensko požiadali o pomoc Chorvátsko, ktoré by ropu k nám mohlo doparviť cez ropovod Adria. To bolo pripravené podať pomocnú ruku, no jasne povedalo, že ruskú ropu prepravovať nebude.
Premiér Robert Fico počas týždňa obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z politického vydierania a zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku. Dnes chce navštíviť štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a požiadať ju, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. „Ak v pondelok nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko, požiadam SEPS o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu," povedal.
Ukrajina však tvrdí, že nepretržite informuje o následkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba Európsku komisiu i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu podľa nich pokračujú. Navrhli tiež alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do oboch krajín, pričom vo svetle vyhlásení maďarskej a slovenskej vlády zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ.
Jediná slovenská rafinéria Slovnaft aktuálne zabezpečuje náhradné dodávky. Medzitým má ropné produkty vyrábať zo štátnych rezerv, ktoré vláda uvoľnila. K dispozícii je 250 000 ton ropy. Rafinéria funguje v obmedzenej prevádzke. Na Slovensku tiež vyhlásili stav ropnej núdze.