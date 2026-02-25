Muž v Košiciach lúpežne prepadol dve ženy: Skončil v rukách policajtov

KOŠICE - Policajti v Košiciach zadržali muža, ktorý počas jednej hodiny lúpežne prepadol dve ženy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že muža policajti zadržali vďaka rýchlej reakcii policajtov košickej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) a všímavým okoloidúcim.
Ako uviedla, v pondelok (23. 2.) krátko pred 20.00 h prijali policajti na tiesňovej linke 158 oznámenie, že na jednej z ulíc v košickej mestskej časti Staré Mesto došlo k napadnutiu ženy a k odcudzeniu jej tašky.
Žena zranená pri zápase o kabelku
„Vo chvíli, keď poškodená žena vchádzala do podzemnej garáže, zozadu k nej pristúpil neznámy muž a snažil sa strhnúť jej vak, ktorý mala prevesený cez ramená. Žena sa bránila, vak nechcela pustiť a počas zápasu oň spadla aj s mužom na zem. Podarilo sa mu vstať a vak žene vytrhnúť,“ priblížila Ivanová s tým, že krik ženy začul okoloidúci, ktorý muža zadržal a vzal mu vak. Muž však z miesta ušiel. Policajti po ňom začali okamžite pátrať.
Pár minút po 20.00 h bolo na linku 158 nahlásené, že neznámy muž napadol na ulici v košickej mestskej časti Sever ženu a chcel jej odcudziť kabelku. „Udieral ju do oblasti hlavy dovtedy, kým zovretie kabelky nepovolila, z kabelky jej odcudzil osobné veci, ktoré po tom, ako začal z miesta utekať preč, vyhadzoval,“ povedala Ivanová s tým, že žene podľa predbežnej lekárskej správy spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia do siedmich dní.
Polícia muža krátko po čine zadržala
Krátko po spáchaní skutku policajti PMJ muža zadržali a obmedzili mu osobnú slobodu. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach, ktorý začal vo veci trestné stíhanie.
Ako povedala Ivanová, košický policajný vyšetrovateľ 31-ročného muža z Košíc obvinil z pokračovacieho zločinu lúpeže. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.