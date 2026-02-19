Snehová SMRŠŤ sa blíži! Najviac snehu od začiatku zimy, TU hrozí KALAMITA: Ak nemusíte, nikam nejazdite

BRATISLAVA - Slovensko čaká najtvrdšia skúška tejto zimy. Snehová kalamita dorazí už dnes večer a najviac zasiahne krajný západ, kde môže napadnúť najviac snehu za posledné roky. Meteorológovia varujú pred rýchlym zhoršením situácie a polícia otvorene hovorí: ak nemusíte, na cesty vôbec nevychádzajte.
Snehová kalamita, o ktorej meteorológovia hovoria už od nedele, dnes a v noci skutočne dorazí. Nebude však plošná – naopak, zasiahne len niektoré regióny, no tam môže byť situácia výraznejšia, než sa pôvodne očakávalo. Paradoxne najviac snehu má tentoraz spadnúť v oblastiach, kde sa v posledných rokoch biela pokrývka drží len pár hodín – na krajnom západe Slovenska, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Tohtoročná zima je na sneh štedrá a už o niekoľko hodín sa o tom presvedčia najmä obyvatelia západného Slovenska. Práve tu môže napadnúť najviac snehu za posledné roky.
Sneženie sa bude rozbiehať pomaly
Sneženie postupuje od juhu a počas dňa sa rozšíri na viaceré miesta. Slabé zrážky sa očakávajú v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde môže dokonca nesnežiť vôbec. Najviac snehu spadne na západe Banskobystrického kraja, kde sa teploty držia okolo nuly – ideálne podmienky na tvorbu kašovitého snehu a prvé komplikácie. Naopak, na juhu a západe bude snežiť výraznejšie, hoci počas dňa napadne len poprašok až niekoľko centimetrov.
Na západnom Slovensku začne snežiť tiež, no teploty okolo +1 °C spôsobia, že sneh bude mokrý a bude sa topiť. Dopravu to môže potrápiť najmä v kopcovitých oblastiach, no výrazné problémy sa zatiaľ neočakávajú. Po 12:00 h sa na juhu Podunajskej nížiny (Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, čiastočne Levice, Nitra a Šaľa) začne sneženie meniť na dážď v dôsledku teplejšieho vzduchu od juhozápadu.
Najviac náchylné na sneženie budú južné návetria hôr, najmä západná časť Banskobystrického kraja a severné časti okresov Bratislava, Pezinok a Trnava v oblasti Malých Karpát.
Večer a v noci príde najhoršie, nepodceňujte výstrahy
Najvýraznejšia situácia sa očakáva večer a v noci. Po 20:00 h začne od Rakúska prúdiť chladnejší vzduch a dážď na západnom Slovensku sa zmení späť na sneženie. Zrážky zosilnejú a padajúce vločky budú veľké a mokré. Intenzita sneženia môže miestami presiahnuť 3 cm za hodinu, čo znamená, že za krátky čas môže pribudnúť výrazná vrstva snehu.
Najviac snehu spadne vo východnom Rakúsku a západnom Maďarsku, kde úhrny prekročia 20 cm. Okraj tejto oblasti však zasiahne aj Slovensko – najmä Bratislavu, Senec, Pezinok, Trnavu a časť Dunajskej Stredy. Výstrahy pred snežením počas dňa vydal aj Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ). Výstrahy druhého stupňa budú v platnosti od 9.00 h až do piatka (20. 2.) v okresoch Bratislava a Pezinok. Napadnúť by mohlo 15 až 20 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varovali meteorológovia.
Prvý stupeň výstrah pred snežením bude platiť najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska aj v okrese Košice. V týchto miestach by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol ústav.
Na západe krajiny si takisto treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje, a to najmä v podvečerných a večerných hodinách. Výstrahy prvého stupňa začnú platiť v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja na obed, v iných okresoch o 17.00 h. V platnosti zostanú predbežne do piatka. SHMÚ upozornil, že snehové jazyky a záveje môžu tvoriť problém pre dopravu.
Ak sa predpovede naplnia, pôjde o najvýraznejšie sneženie nielen tejto zimy, ale aj posledných rokov.
"Ak nemusíte, nikam nechoďte," vyzýva polícia
Nepriaznivé počasie dorazí už dnes a pretrvá až do soboty. Polícia preto upozorňuje vodičov, aby jazdili mimoriadne opatrne a zvážili, či je cesta vôbec nevyhnutná. „Ak nemusíte, na cesty ani nechoďte,“ odkazujú policajti s tým, že budú v teréne a treba sa riadiť ich pokynmi.
Policajné rady do snehu
1. Zimné pneumatiky sú základ
Ak ešte niekto čakal na prvý sneh, teraz je najvyšší čas. Bez zimných pneumatík je jazda v takýchto podmienkach hazard.
2. Jemná práca s volantom a pedálmi
Trhavé pohyby môžu viesť k šmyku. Rozbiehajte sa plynulo, brzdite dlhšie a citlivejšie.
3. Dodržujte bezpečný odstup
Brzdná dráha je na snehu výrazne dlhšia. Náhle zabrzdenie môže skončiť nehodou.
4. Spomaľte
Nižšia rýchlosť je najjednoduchší spôsob, ako predísť problémom.
5. Odstráňte námrazu a sneh z auta
Vodič musí mať jasný výhľad. Odstránením snehu zároveň zabránite tomu, aby kusy ľadu poškodili iné vozidlá.
Polícia zároveň pripomína, že pred jazdou je potrebné dôkladne očistiť celé vozidlo. Nestačí len čelné sklo – sneh a ľad z kapoty či strechy môžu počas jazdy odletieť a spôsobiť škody iným vodičom. „Veríme, že éra zimných tankistov sa už skončila,“ dodávajú policajti.