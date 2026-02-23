Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?

BRATISLAVA - A bolo zase veselo! Najmä keď v relácii Inkognito vstúpil do hry ako tajný hosť textár Boris Filan. V istom momente však pri jeho nedávnom príbehu hádačom "zhorkla slina".
Tajným hosťom v relácii Inkognito je tentokrát textár a spisovateľ Boris Filan. Ten najprv všetkým vyrazil dych tým, že si okamžite potykal s Vladom Voštinárom, ktorý bol z toho perplex. Skrátka zmätený až prekvapivo bezradný. To však nebol koniec "tykačiek"…
V relácii je už druhýkrát, predtým ho odhalila Zdena Studenková: „Uhádla ma Zdena hneď. Podľa krokov,“ začal a doplnil vetu, ktorá rozosmiala celé publikum. Boris Filan je známy ako textár mnohých veľmi známych spevákov či kapiel – myslíme najmä Elán a Paľa Hammela. Ako profesionálny textár síce písal aj pre mnohých ďalších, vysvetlil však, prečo sa mu najlepšie písalo pre vyššie spomínané kapely Elán a Prúdy.
Voštinár je však unesený aj tým, že hodinový program dokázal "uhrať" na šatníkovej moli. „Mole sú v skutočnosti dušičky opilcov. A tých ja poznám toľko, že o nich môžem rozprávať týždeň,“ so smiechom povedal Filan. Vzápätí však prezradil, čo má na ruke, respektíve na prste. „Kupoval som si malinovku, prišiel som k pokladni a blížila sa tam taká bledá mladá žena… začala sa triasť a odpadla… Ja som ju chytil a neverili by ste, ako sa bezvládne telo premenilo na olovené...Ona ma pritlačila k zemi…“ dorozprával reálnu historku, ktorú zaklincoval Michal Hudák. Vypočujte si vo videu celý príbeh i šokujúce slová, ktorými si v závere Filan tak trochu "vystrelil" z Kamila Peteraja. A po tom všetkom si určite pozrite aj reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
