Kinga necvičí, zje viac ako partner a vyzerá BOŽSKY! Čo robí kráľovná plesov, že je štíhla ako laň?

Kinga Puhová s priateľom Markom
Kinga Puhová s priateľom Markom
PRAHA - Tohtoročný Česko-Slovenský ples sa doslova hemžil krásnymi dámami, no jedna svojím zjavom vyrážala dych! Reč je o modelke Kinge Puhovej.

Modelka a bývalá kráľovná krásy opäť potvrdila, že tento titul jej patrí právom! Na plese vyrážala hosťom dych dokonalou figúrou, ktorú podtrhla nádhernou bielou róbou. Za perfektnými krivkami však nie sú žiadne drastické diéty. Zatiaľ, čo mnohé dámy si musia strážiť každý kilogram, modelka si rada dopraje. A poriadne! „To bude asi genetika. Moja mama je tiež veľmi štíhla a vysoká žena a moja babka tiež bola, takže to máme asi v génoch. Musím povedať, že papám viac ako môj priateľ a častejšie... a všetko!“

Pri sporáku sa však Kinga doma príliš nezvŕta, kuchyni častejšie vládne jej partner. Ja mám obrovské šťastie, že to má rád, on varí u nás doma. Keď on varí, tak ja upratujem,“ prezradila recept na šťastný vzťah. Hoci je jej rodiskom Slovensko, Kinga už nejaký ten čas žije v mekke módy – v Paríži! Ambície krásnej plavovlásky však siahajú ešte ďalej. S partnerom už teraz pokukujú po miestach, kde by si vybudovali spoločné hniezdočko, a v hre sú tie najluxusnejšie destinácie sveta. „Máme veľmi radi Viedeň, Dubaj, ale aj Francúzsku riviéru. Možno do Ameriky by sme išli... uvidíme, kam smerujeme,“ prezradila modelka pre Topky.sk.

A zmierení sú s tým podľa všetkého aj jej rodičia. „Keďže robím modeling od štrnástich, tak sú na to zvyknutí. Moja mama vie, že rada cestujem a nevidím tu budúcnosť, takže to pochopí,“ povedala úprimne. Modelka však nepatrí k ženám, ktoré sa spoliehajú len na svoj oslnivý zjav. Pri otázke, kto rozhodne o tom, kde sa nakoniec usadia, vytiahla tromf, ktorý málokto čakal. Rozhodujúce totiž nebudú len najkrajšie pláže, ale trh práce a jej vzdelanie!

Kinga necvičí, zje viac ako partner a vyzerá BOŽSKY! Čo robí kráľovná plesov, že je štíhla ako laň? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

