Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!

PRAHA - Herečka Jana Nagyová zažila svoj veľký návrat! Legendárna Arabela sa vracia na filmové plátno, no zažiarila aj na ČeskoSlovenskom plese!
Herečka Jana Nagyová, ktorá sa do sŕdc divákov zapísala ako nezabudnuteľná princená Arabela, zažila na Česko-Slovenskom plese skvelý večer a z pozvania neskrývala nadšenie. Ako však herečka prezradila, jej cesty vedú do českej metropoly čoraz častejsie. Od roku 2021, kedy sa po dlhej pauze objavila vo filme Princ mamánik, nakrúca prakticky každý rok. A cíti sa tu ako doma! „Ja patrím k tomu, lebo ja som skutočne ešte tá československá herečka, ja spájam prostredníctvom mojej práce tieto dva národy,“ uviedla pre Topky. Aktuálne sa však hovorí najmä o jej najnovšom počine. Reč je o filme Šampión o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi.
Po 28 rokoch mlčania prezradila pravdu: Čo prinútilo Arabelu vrátiť sa pred kamery
Aj preto stavila na maximálnu prirodzenosť. „Chcem byť autentická, prirodzená, nepotrebujem si robiť žiadne zákroky. Ja sa chcem usmievať na svet a to zo mňa vychádza,“ dodala herečka, ktorá srší energiou na pohľadanie. Napriek obrovskému optimizmu však Jana Nagyová zostáva nohami na zemi. Vo svojej otvorenosti priznala, že už teraz uvažuje nad tým, čo prinesie budúcnosť. Aká teda bude v jej prípade...?
