Udrie biele peklo! Slovensko už o pár hodín zasiahne výdatné sneženie: Najhoršie na tom budú TIETO oblasti

BRATISLAVA - Zima nepovedala posledné slovo. Už o pár hodín vypukne na Slovensku snehové peklo. Snežiť bude takmer na celom území, pre juh a západ krajiny platia výstrahy.
Sneh Slovensko doslova zasype, očakáva sa kalamita. Podľa SHMÚ treba koncom týždňa rátať so silnejším snežením a tvorbou snehových jazykov najmä na južnom Slovensku. Od štvrtkového popoludnia do piatka rána môže v južných okresoch napadnúť desať až 15 centimetrov snehu. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred snežením, takisto pred snehovými jazykmi a závejmi.
Výstraha pred snehom trvá od štvrtka 12.00 h do piatku 6.00 h a týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja a okresu Košice. V okrese Bratislava môže napadnúť päť až 12 centimetrov nového snehu.
Snehové jazyky očakáva SHMÚ takisto na západnom Slovensku od štvrtka od 12.00 h a výstraha prvého stupňa trvá do polnoci z piatka na sobotu. Počas piatka sa výstraha rozšíri na celé Slovensko. Počas piatku treba rátať aj so silnejším vetrom v okresoch Košického kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Ako vysvetlil portál imeteo.sk, snehová nádielka, ktorá nás čaká, má základ v tom, že do našej oblasti od severu preniká chladnejší vzduch, ktorý sa dostane až niekde nad Maďarsko. Do tohto studeného vzduchu však následne zajtra postúpi tlaková níž od Jadranu, ktorá začne prinášať zrážky. Jadranské tlakové níže totiž vždy prinášajú aj oteplenie a zatekanie teplejšieho vzduchu, pričom dôležité je, kde sa tento teplý vzduch dostane.
Najviac snehu by malo spadnúť na západe a na juhu územia, naopak, najmenej snehu by malo tentokrát spadnúť na severe. Nedá sa však zatiaľ vylúčiť, že tieto predpovede sa v najbližších hodinách zmenia.