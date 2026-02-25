MIMORIADNE Na Slovensko tečie ropa z Chorvátska ropovodom Adria!

BRATISLAVA - Chorvátsko prepravuje ropovodom Adria do Maďarska a Slovenska neruskú ropu, uviedla dnes hovorkyňa Európskej komisie. V tejto chvíli podľa nej neexistuje žiadne bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok v Európskej únii.
Súčasnou situáciou na trhu s energiami sa dnes v Bruseli zaoberala takzvaná koordinačná skupina pre ropu. Na rokovaniach sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií Únie, ako aj členských štátov EÚ. "Maďarsko a Slovensko potvrdili, že začali uvoľňovať svoje núdzové zásoby ropy. Tieto zásoby si všetky členské štáty uchovávajú práve za účelom riešenia podobných situácií," uviedla hovorkyňa EK Anna-kaisa Itkonenová, ktorá má na starosti oblasť energetiky. Koordinačná skupina sa podľa nej zaoberala tiež alternatívnymi trasami pre dodávky. "V tejto chvíli neexistuje žiadne bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok v Európskej únii," dodala.
Alternatívna trasa pre dodávky do oboch krajín pritom vedie z Chorvátska. "Chorvátsko na stretnutí potvrdilo, že ropovodom Adria je do Maďarska a Slovenska prepravovaná neruská ropa," doplnila hovorkyňa únijnej exekutívy. Komisia bude podľa nej situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok naďalej monitorovať, je preto v kontakte s členskými štátmi, ako aj s Ukrajinou.
MOL a Slovnaft prechádzajú na alternatívne dodávky
Skupina MOL, ktorá zásobuje palivom Maďarsko aj Slovensko a vlastní bratislavskú rafinériu Slovnaft, už nakupuje neruskú ropu na trhu, aby nahradila výpadok z Družby. „Sme len spracovateľ,“ uviedol pre Novinky hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Podľa neho cez Adriu prichádzajú priebežné objemy, no nejde o úplnú náhradu kapacity Družby. Nie je však jasné, ktoré dodávky patria Slovnaftu a ktoré boli objednané ešte skôr.
Slovnaft už skôr oznámil, že spolu s MOL-om objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska, Kazachstanu a Líbye. Prvé tankery majú doraziť začiatkom marca do chorvátskeho Omišalja, kde sa začína ropovod Adria.
Maďarsko a Slovensko o pomoc s ruskou ropou žiadali Chorvátsko
Ešte donedávna prúdila do oboch krajín ruská ropa prostredníctvom ropovodu Družba, dodávky ale boli prerušené na konci januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina a neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by tranzitu ropy mohli brániť.
Slovensko a Maďarsko sa v reakcii na výpadok dovozu ropy cez Družbu obrátili už minulý týždeň na Európsku komisiu so žiadosťou o uplatnenie pravidla, ktoré by im umožnilo dostávať ruskú ropu cez Chorvátsko. Budapešť a Bratislava v tejto veci kontaktovali aj priamo chorvátskeho ministra hospodárstva. Chorváti to ale odmietli. "Barel ropy kúpený od Ruska sa niektorým krajinám môže zdať lacnejší, ale pomáha financovať vojnu a útoky na ukrajinský ľud," uviedol vtedy chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar s tým, že sú ochotní pomôcť, ale nie dovozom ruskej ropy.
Vlády Slovenska a Maďarska, ktoré sú považované za najviac priateľské k Rusku v EÚ, rovnako ostro odmietajú akékoľvek kroky EÚ, ktoré by mali viesť k ukončeniu dovozu ruskej ropy do únie.
Podľa serveru televízie Deutsche Welle (DW) Budapešť a Bratislava dokonca zvýšili svoju závislosť od ruských dodávok energie a spoliehajú sa na Moskvu ohľadom dodávok ropy z 86 až 100 percent. Dodávky ruskej ropy cez južnú časť ropovodu Družba vlani dosiahli 9,7 milióna metrických ton, pričom Slovensko dostalo 4,9 milióna a Maďarsko zhruba 4,35 milióna, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú poradenskú spoločnosť Expro. Správa zverejnená v máji 2025 Centrom pre štúdium demokracie a Centrom pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) odhaduje, že Maďarsko a Slovensko zaplatili Rusku od začiatku vojny na Ukrajine len za dodávky ropy takmer 5,4 miliardy eur.