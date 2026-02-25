Minister školstva Drucker nevidí problém v diskusiách politikov so žiakmi

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nevidí problém v diskusiách politikov so žiakmi. Uviedol to po stredajšom rokovaní v reakcii na novinársku otázku. Zároveň pripomenul, že vzdelávanie musí byť podľa zákona od januára tohto roka politicky, ideologicky a nábožensky neutrálne.
archívne video
Vyjadrenie ministra školstva Tomáša Druckera po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
„Debata musí byť politicky neutrálna. Ja nevidím v tom problém. Vidím v tom neprimeranú hystériu,“ uviedol Drucker s tým, že diskusia o spoločenských témach na školy patrí. Spomenul aj potrebu súhlasu rodiča na mimoškolské aktivity. „Ak rodič nesúhlasí, dieťa sa na diskusii nezúčastní,“ doplnil minister. Tieto postupy podľa neho kontroluje rezort školstva.