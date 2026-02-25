Nemecko plánuje sprísniť boj proti organizovanému zločinu

BERLÍN - Nemecká vláda v stredu oznámila plány na sprísnenie boja proti organizovanému zločinu. V prípadoch podozrivých kriminálnikov chce uľahčiť zhabanie hotovosti, luxusných áut či nehnuteľností. Informuje o tom agentúra AFP.
Cieľom je zasiahnuť zločincov majetkom
„Chceme zločincom naozaj uškodiť,“ vyhlásil minister financií a vicekancelár Lars Klingbeil. Opatrenia sú podľa neho zamerané na skupiny zapojené do obchodovania s drogami, finančnej kriminality a prania špinavých peňazí. Strata luxusného auta či vily podľa Klingbeila zločincov často zasiahne viac než samotné väzenie. Reformy majú zároveň „posilniť dôveru občanov v justičný systém“.
Obavy z mocných rodinných klanov rastú
V Nemecku v posledných rokoch rastú obavy z vplyvu rodinných zločineckých sietí, označovaných aj ako „klany“. Kritici tvrdia, že ich nelegálnu činnosť uľahčujú prísne pravidlá pre ochranu osobných údajov aj nedostatočná koordinácia medzi regionálnymi políciami.
Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá vedie v niektorých prieskumoch verejnej mienky, viní vládu z príliš mierneho prístupu ku klanom a ich rozmach spája s uvoľnenou migračnou politikou. Klingbeil tiež prisľúbil posilnenie spolupráce medzi bezpečnostnými zložkami a vyššie výdavky na vyšetrovanie prania špinavých peňazí. Ministerstvo financií podľa neho spolu s rezortami spravodlivosti a vnútra „vyhlasuje vojnu organizovanému zločinu“.
Minister vnútra Alexander Dobrindt oznámil vytvorenie centrálneho dátového úložiska, ktoré po prvý raz prepojí informácie z celoštátnych aj spolkových vyšetrovacích úradov. Polícia a colné orgány na celoštátnej úrovni budú môcť údaje zdieľať a vyhodnocovať aj pomocou umelej inteligencie. „Je to niečo, čo bolo predtým v politickej sfére nepredstaviteľné, ale je to absolútne nevyhnutné,“ poznamenal Dobrindt.