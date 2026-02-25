DESIVÁ porucha českej herečky: TENTO syndróm jej strpčuje život!

PRAHA - Česká herečka Ivana Jirešová (48) znepokojila fanúšikov fotografiou z natáčania, na ktorej ukázala nezvyčajne sfarbené prsty. Trápi ju porucha, ktorá jej strpčuje každodenný život!
Česká herečka poriadne vystrašila svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Na Instagrame totiž zverejnila fotografiu svojich rúk, na ktorej bolo vidieť prsty zafarbené do nezvyčajného žltkastého odtieňa. Otvorene priznala, že ide o prejav jej zdravotného problému. „Dnešný deň sa môj Raynaudov syndróm na natáčaní exteriéru pekne vyfarbil,“ napísala k fotografii.
Raynaudov syndróm je ochorenie, pri ktorom dochádza k nadmernému sťahovaniu drobných ciev v prstoch rúk alebo nôh. Následkom je dočasne znížené prekrvenie, ktoré sa navonok prejavuje výraznou zmenou farby pokožky. Prsty môžu najskôr zblednúť, následne zmodrať a po opätovnom prehriatí sčervenať. Tento stav často sprevádza nepríjemný pocit chladu, necitlivosť, mravčenie či mierna bolesť.
Záchvaty sa objavujú najmä pri vystavení nízkym teplotám alebo počas psychického stresu. Liečba býva prevažne preventívna – dôležité je udržiavať telo v teple, minimalizovať stresové situácie a vyhýbať sa faktorom, ktoré zhoršujú priebeh ochorenia. Herečka sa už v minulosti o svojich zdravotných ťažkostiach otvorene rozhovorila.