Pozrite sa, čo urobila korytnačka, keď jej domov pohltili plamene: Zapla športový režim a... TOTO jej zachránilo život!

KALIFORNIA - Domáca korytnačka v Kalifornii sa len o vlások vyhla tragédii. Po prevrátení tepelnej lampy začal jej prístrešok horieť a zviera, zvyčajne symbol pomalosti, sa v kritickej chvíli dokázalo zachrániť. Dramatické zábery z bezpečnostnej kamery obleteli internet a slúžia ako varovanie pre chovateľov.
Trojnáročná korytnačka menom Leo, patriaca k druhu sulcata, pokojne spala vo svojom záhradnom prístrešku v meste Fullerton, keď sa počas neprítomnosti majiteľov odohrala nebezpečná nehoda. Tepelná lampa, ktorá mala zvieraťu zabezpečiť teplo, sa prevrátila a zapálila slamu, na ktorej Leo ležal. Oheň sa začal rýchlo šíriť.
Zábery z domácej kamery zachytávajú chvíľu, keď si korytnačka uvedomila hrozbu a dala sa do pohybu. V prekvapivo svižnom tempe opustila horiaci prístrešok – len krátko predtým, ako sa konštrukcia za ňou zrútila. Ako informuje The Sun, na miesto medzičasom dorazil sused, ktorý si všimol dym a požiar pomohol uhasiť.
Návšteva veterinárnej pohotovosti
Majiteľka Hyeri Tom našla Lea neskôr ukrytú v kríkoch, otrasenú, no nažive. Korytnačku okamžite odviezla na pohotovostnú veterinárnu kliniku, kde jej diagnostikovali zápal drobných priedušiek. Absolvovala každodenné inhalácie so soľným roztokom v provizórnom „horúcom boxe“. Po niekoľkých dňoch sa Leo úplne zotavil. Video jeho „športového režimu“ úteku majiteľka zverejnila na sociálnych sieťach, kde nazbieralo milióny pozretí a vyvolalo vlnu podpory aj diskusiu o bezpečnosti chovu plazov.
Deväť životov v praxi? Žena omylom vyprala svojho miláčika! Vyslobodiť ju museli až záchranári
„Sledovať jej paniku mi zlomilo srdce,“ odkázala majiteľka. „Zverejnila som to ako varovanie pre ostatných chovateľov: tepelné lampy musia byť bezpečne upevnené. Mohlo to dopadnúť oveľa horšie.“ Rodina teraz pre Lea buduje nový, bezpečnejší prístrešok a zároveň ďakuje pozorným susedom, vďaka ktorým sa z potenciálnej tragédie stal príbeh so šťastným koncom.