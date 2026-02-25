Preboha, za koho sa vydala?! Muž Seleny Gomez si v podcaste BEZ HANBY prdol a otŕčal špinavé nohy!

LOS ANGELES - Tá si teda vybrala... Krásna Selena Gomez a jej menej krásny manžel Benny Blanko znova prišli do rečí. Dôvodom je Bennyho nový podcast, kde sa ukázal v plnej "prirodzenej" kráse. Odhodil všetky zábrany a v prvej epizóde sa predviedol vo svetle, ktoré by bolo najlepšie zhasnúť! Ako to s ním Selena vydrží?
Toto sa len tak nevidí. Hudobný producent a manžel speváčky Seleny Gomez, Benny Blanco v utorok odšatroval svoj nový podcast s názvom "Friends Keep Secrets", ktorý vedie spolu s najlepším kamarátom Lilom Dickym a jeho manželkou Kristin Batalucco.
Hneď prvá epizóda na seba upútala pozornosť nielen Bennyho fanúšikov, ale aj Seleniných. Tí ostali v šoku a zdesení po tom, čo uvideli, ako sa jej manžel predviedol. Benny totiž v jednej scéne sedí pohodlne na gauči s vyloženými nohami, pričom je jasne vidieť, že jeho chodidlá sú čierne od špiny.
Benny sa už v minulosti vyjadril, že sa nesprchuje každý deň, čo vyvolalo polemiku o jeho hygienických návykoch. V rozhovoroch priznal, že má vlastnú filozofiu starostlivosti o telo, ktorá zahŕňa nechávanie prirodzených kožných olejov regenerovať sa. Blanco sa dokonca vyjadril, že jeho osobná vôňa je zámerne zmesou rôznych aróm, niečo ako kombinácia tabaku a cukrovej vaty, ktorá podľa neho zanecháva "zaujímavú stopu".
V inom bode podcastu si zámerne nahlas prdol tak, aby to všetci počuli a ešte sa uistil, že to kamera zachytila. Toto jeho gesto nenechalo chladných najmä fanúšikov Seleny Gomez, ktorí sa do Bennyho okamžite pustili štipľavými komentármi, ako: „Neverím, že mu dovolí, dotýkať sa jej“, „PREBOHA PREČO si zobrala práve jeho zo všetkých mužov?“, alebo „Ten nechutný k****, ako s ním Selena dokáže vydržať?“.
Niektorí jej dokonca radili, aby sa s ním okamžite rozviedla a našla si nekoho iného. Selena sa však v minulosti vyjadrila na jeho Instagrame v zmysle: „Nielenže ma bezpodmienečne miluješ...Ty mi vždy donesieš moju Tacco Bell Mexickú pizzu.“ Zdá sa, že pre speváčku sú dôležité úplne iné veci ako špinavé nohy jej muža...
