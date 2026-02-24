Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Richardovi sa darí, ale kam zmizla Lenka?

PRAHA - Prestížny Česko-Slovenský ples nie je len o nablýskaných róbach a celebritách v žiari reflektorov. V zákulisí je to poriadna "makačka", ktorú má pod palcom známy režisér Richard Raiman. V otvorenom rozhovore nám prezradil, aký chaos vládne v zákulisí, prečo nestíha jesť a ako sa zmenil život u nich doma po tom, čo jeho manželka Lenka sekla s prácou v televízii!
Režírovať podujatie takýchto rozmerov nie je žiadna "brnkačka". Richard Raiman priznáva, že hoci je to remeslo ako každé iné, tlak na presnosť je extrémny. „Musíš si dávať pozor na timing, kto kedy ide. V prípade, že sa neudeje to, čo by sa malo, treba rýchlo zareagovať,“ vysvetľuje režisér. Najväčšou výzvou je podľa neho fakt, že ples sa neodohráva len na jednom mieste. „Musím skoordinovať viacero sál, ktoré sa naživo prepájajú. Do toho live kamery, orchester, vystúpenia, moderátori... Je to vlastne ako synchronizované plávanie,“ smeje sa Raiman. A kým hostia hodujú pri prehýbajúcich sa stoloch, on zostáva o hlade. „Robím to už neviem koľký ročník a zatiaľ som sa nikdy nestihol najesť,“ ohuruje svojou pracovnou disciplínou.
Hoci dnes Richard šéfuje veľkým projektom ako Slnko v sieti, Ceny SOZA či Adelinej šou Trochu inak, jeho začiatky neboli vôbec hviezdne. Neštítil sa žiadnej práce, ale jasno mal už v šiestich rokoch. „Roznášal som noviny, upratoval garáže, umýval som vchody ako študent. Robil som všetko možné, ale ten televízny svet ma veľmi lákal,“ spomína na svoje skromné začiatky, ku ktorým neskôr patrila aj spolupráca na SuperStar či Let's Dance. Dnes patrí do režisérskeho klanu, no napriek úspechom ostáva nohami na zemi. Ako režisér má však stále nesplnený sen. To, po čom jeho srdce v kariére skutočne túži, sa dozviete v závere nášho videa!
