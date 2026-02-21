MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo ZEMETRASENIE! Sila 4,3 magnitúdy, epicentrum pri Šamoríne

BRATISLAVA - Slovensko zasiahlo zemetrasenie.
Aktualizované 15:16 Oddelenie seizmológie Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied na sociálnej sieti informovalo, že pracuje na určení presnej lokalizácie, magnitúdy a hĺbke zemetrasenia.
Aktualizované 15:15 „Dnes krátko po 13.44 h bolo zaznamenané zemetrasenie v juhozápadnej časti Slovenska, v blízkosti Bratislavy a Šamorína. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR komunikuje s relevantnými inštitúciami. Podľa doterajších informácií sa neočakávajú dotrasy. Sila zemetrasenia sa pohybovala medzi 4,3 - 4,5 magnitúdy,“ informoval hovorca MV SR Matej Neumann. Krajské strediská integrovaného záchranného systému v Bratislave, Trnave a Nitre zaznamenali nárast volaní v súvislosti s touto udalosťou. „Situáciu naďalej intenzívne sledujeme a v prípade potreby budeme informovať verejnosť,“ dodal Neumann.
Aktualizované 15:08 Podľa primátora mesta Šamorín Csabu Orosza si otrasy vyžiadali zvýšenú pozornosť obyvateľov, vážnejšie škody však doposiaľ evidované nie sú. Situáciu preveril aj osobne priamo v uliciach mesta. „Automaticky prvé, čo (ľuďom) napadlo, bolo zemetrasenie. Každý vybehol z domu, pozerali sme sa jeden na druhého, čo sa deje,“ ozrejmil. Podľa jeho slov si obyvatelia najskôr kontrolovali svoje nehnuteľnosti.
Ako doplnil, bezprostredne po otrasoch kontaktoval hasičov aj mestskú políciu. „Ako som sa informoval aj u hasičov, zatiaľ nikto nič nenahlásil, žiadnu takú škodu, ktorú by bolo treba urgentne riešiť,“ skonštatoval. Dodal, že neevidujú ani narušenú statiku budov či poškodené inžinierske siete. „Ľudia boli trošku vyplašení, stáli vonku a preberali tieto nepríjemné zážitky,“ priblížil s tým, že mesto zostáva v kontakte so záchrannými zložkami.
Aktualizované 15:03 Ministerstvo vnútra uviedlo, že po sobotnom zemetrasení na juhozápadnom Slovensku nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov. Informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR komunikuje s relevantnými inštitúciami.
Len dva kilometre od Šamorína
Centrum otrasov malo byť v blízkosti Šamorína. Podľa prvotných informácií, ktoré zverejnilo Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC) išlo o zemetrasenie s magnitúdou 4,5, neskôr tento údaj upravili na 4,3. Došlo k nemu približne o 13:44 miestneho času. Ohnisko otrasov sa nachádzalo v hĺbke 13 kilometrov. Od Šamorína sa malo nachádzať 2 kilometre, od Bratislavy 21 kilometrov. EMSC označilo miesto namerania zemetrasenia súradnicami, ktoré odkazujú na pole v blízkosti obce Kyselica neďaleko Šamorína. Predchádzajúce dáta odkazovali na vodné dielo Gabčíkovo.
Zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. Ako dodal, epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína. Csicsay tiež uviedol, že namerané údaje automatickými prístrojmi ešte musí prezrieť seizmológ.
Do redakcie sa nám ozvali viacerí obyvatelia okolia Bratislavy, ktorí pocítili silné otrasy. Na sociálnych sieťach pribúdajú príspevky, v ktorých ľudia opisujú, kde všade silné otrasy cítili. Najviac zasiahnutá je oblasť Šamorína a priľahlé obce. Ľudia však informujú, že citeľné otrasy cítili aj v Sládkovičove, Trnave či Nových Zámkoch.
Ľudia opisujú, že cítili, ako sa pod nimi trasie stolička, videli ako sa im trasie postel či stôl. Mnohí cítili, ako sa im silno trasie dom. Podľa prvotných informácií však otrasy škody nespôsobili. Ľudia opisujú najmä nepríjemní pocit, niektorí hovoria aj o tlakovej vlne.
Článok aktualizujeme.