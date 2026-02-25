Keď prezident klame: Trump zhodnotil súčasný stav a ekonomiku USA, jeho slová označili za BLUDY!

WASHINGTON – Spojené štáty americké vstúpili do roku 2026 prekvapujúcou ofenzívou na Venezuelu. Prezidenta Madura aj s manželkou zadržali a previezli do New Yorku. Okrem toho cítiť z Trumpových slov stále vo vzduchu napätie okolo Grónska či Iránu. Keď začal počas prejavu v Kongrese menovať svoje úspechy a o USA vyhlásil, že opäť víťazia, široká verejnosť zostala v pomykove.
Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump predniesol v Kongrese svoj historicky najdlhší prejav. Trval jednu hodinu a 47 minút. Za tento čas stihol šéf Bieleho domu spomenúť, že "USA opäť víťazia" a menoval úspechy svojej administratívy.
Toto všetko povedal v čase, keď Spojené štáty zaútočili na Venezuelu a uniesli tamojšieho prezidenta s manželkou, uvalili ropné embargo na Kubu, vyhrážajú sa obsadením Grónska či útokom na Irán, pričom doma v USA bojuje široká verejnosť proti nasadzovaniu a praktikám ICE. A na dôvažok sa Trumpovo meno objavuje v Epsteinových spisoch častejšie, ako mená iných vrcholových politikov.
Za kľúčové témy prejavu si prezident USA zvolil ekonomiku a cenovú dostupnosť, nelegálne prisťahovalectvo a ukončenie viacerých vojen po celom svete. Redakcia BBC však jeho tvrdenia vyvrátila doloženými faktami. Niektoré z nich sme vám priblížili.
Naša politika eliminuje vysoké ceny, ktoré nastavilo predchádzajúce vedenie
Trump spomenul, že miera inflácie sa od jeho druhého zasadnutiu do prezidentského kresla začiatkom minulého roka spomalila. Za 12 mesiacov do januára 2026 bola na úrovni 2,4 percenta, čo je pokles o 3 percentuálne body oproti poslednému roku prezidenta Bidena vo funkcii.
BBC pripomína, že spustenie vojny na Ukrajine spôsobilo vyššiu mieru inflácie po celom svete. V prvých dvoch rokoch Bidenovho prezidentovania dosiahla inflácia vrchol na úrovni 9,1 percenta. Keď Trump spomenul, že cena mäsa, ktorá bola príliš vysoká, začína rapídne klesať. BBC uviedlo, že za posledný mesiac cena mäsa a mäsoých výrobkov síce skutočne mierne klesla, ale za posledný rok vzrástla o 15 percent.
Ekonómovia z Harvardu odhalili, že Trumpove clá na dovezený tovar, ktoré zaviedol ešte v minulom roku, zvýšili mieru inflácie v USA o takmer 1 percento.
Cena benzínu sa vo väčšine (federálnych) štátov pohybuje pod 2,30 niekde dokonca pod 1,99 dolára za galón
Priemerná cena benzínu bola podľa Automobilovej asociácie (AAA) k 24. februáru 2026 na úrovni 2,95 dolára (USD) za galón. Najnižšiu priemernú cenu ponúka pritom štát Oklahoma, a aj tam stojí galón benzínu 2,37 USD. Počas Trumpovho prejavu sa objavila informácia, že vodiči môžu natankovať za menej ako 2 USD za galón na 4 čerpacích staniciach z odhadovaných 150-tisíc po celých Spojených štátoch.
Dnes má prácu viac Američanov ako kedykoľvek predtým
Podľa Štatistického úradu bolo v januári tohto roku zamestnaných viac ako 158 miliónov Američanov, čo je najvyššie číslo v histórii. Na druhej strane je ale populácia USA najvyššia v celej histórii (342 miliónov). Navyše podiel zamestnaných vo veku 16 a viac rokov oproti januáru minulého roku (60,1 percent) klesol na 59,8 percenta. Za rok vzrástla aj nezamestnanosť zo 4,1 na 4,3 percenta.
Za posledných 9 mesiacov nebol do USA prijatý žiadny nelegálny cudzinec
Túto informáciu uvádza síce aj Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA, ale colná polícia eviduje za každý mesiac niekoľko tisíc nelegálnych prekročení hranice USA. Len v jaunári 2026 zadržala na juhozápade 6 070 cudzincov.
Počas prvých desiatich mesiacov som ukončil osem vojen
Mnohé z nich trvali len niekoľko dní a aj keď sa Trumpovi podarilo sprostredkovať mier medzi Izraelom a Hamasom, na tomto území naďalej pretrvávajú nepokoje. Koniec vojny by mohol prísť vo februári 2026. Izraelská armáda ale naďalej pokračuje v tlaku na ozbrojené milície radikálneho hnutia.
Ďalším príkladom je spor Egypt – Etiópia, kde išlo o výstavbu priehrady. Nedošlo tu k žiadnym skutočným bojom. Naopak boje prebiehajú medzi Rwandou a Konžskou demokratickou republikou (KDR), a to aj napriek tomu, že obe strany podpísali vo Washingtone prímerie. Všetky tieto aj ďalších 5 konfliktov spomenul Trump v prejave spôsobom, že sa mu ich podarilo ukončiť.