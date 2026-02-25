Švédska vláda chce výrazne zvýšiť počet deportácií odsúdených prisťahovalcov

ŠTOKHOLM - Švédska vláda v stredu oznámila, že chce výrazne zvýšiť deportácie prisťahovalcov odsúdených za trestné činy. Podľa nového návrhu by malo vyhostenie nasledovať po každom trestnom čine s postihom vyšším ako pokuta, píše agentúra AFP.
„Vo Švédsku boli príliš dlho rozmaznávaní zahraniční zločinci, ktorí spáchali v krajine závažné trestné činy,“ vyhlásil minister pre migráciu Johan Forssell na tlačovej konferencii. Vláda odhaduje, že zmeny by mohli viesť k približne 3000 deportáciám ročne, čo je zhruba šesťnásobok súčasného priemeru okolo 500 prípadov. Návrh posúdi Legislatívna rada vlády, ktorá preveruje návrhy zákonov pred ich predložením parlamentu. Forssell uviedol, že zákon by mohol nadobudnúť účinnosť 1. septembra.
Nárast násilnej kriminality gangov
Švédsko sa už viac než desať rokov snaží zvládnuť nárast organizovanej násilnej kriminality, najmä konfliktov medzi gangami o kontrolu nad drogovým trhom. Hoci počet smrteľných strelieb klesol, štatistiky ukazujú nárast bombových útokov.
Migrácia kľúčovou témou volieb
Krajina sprísnila migračnú politiku od roku 2015, keď požiadalo o azyl približne 160.000 prisťahovalcov. Migrácia sa odvtedy stala dôležitou témou politickej debaty v celej Európe a bude aj jednou z kľúčových tém pred septembrovými parlamentnými voľbami vo Švédsku.
Ročný počet žiadostí o azyl klesol do roku 2024 približne na 10.000. Menšinová vláda podporovaná protiimigračnou stranou Švédski demokrati tvrdí, že na ďalšie obmedzenie migrácie sú potrebné dodatočné kroky, ktoré predstavila v posledných mesiacoch.