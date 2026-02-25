Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Ombudsmana vytočil zásah v Ľupči: Polícii vymenoval celé FIASKO od bitky až po vulgarizmy, prišla ODPOVEĎ!

Neprimeraný zásah policajtov si muž nevedomky natáčal na živý prenos. Zobraziť galériu (2)
Neprimeraný zásah policajtov si muž nevedomky natáčal na živý prenos. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, Facebook/A.B.)
SLOVENSKÁ ĽUPČA/BRATISLAVA - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa po niekoľkých mesiacoch veľmi kriticky vyjadril k policajnému zásahu, ku ktorému došlo koncom minulého roka v Slovenskej Ľupči. Cudzinec bol priamo pred zapnutou kamerou brutálne zbitý policajnými príslušníkmi, pričom tí zrejme o prenose nevedeli a pokračovali v akcii. Ombudsman má ťažké srdce na políciu z viacerých dôvodov a vymenoval im celé fiasko bod za bodom. Policajné orgány zareagovali o pár hodín.

Ešte v decembri 2025 sa policajná inšpekcia zaoberala prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči. Na sociálnej sieti kolovalo video, v ktorom policajt bez identifikačného štítku bili českého žeriavnika pôvodom z Albánska Ardiana Bobaja. Všetko sa malo odohrať konkrétne 29. novembra v ubytovni, z ktorej ho aj vyviedli. Tvrdí, že keď ich požiadal o čas na zbalenie vecí, tak ho fyzicky napadli a rasisticky urážali. 

 
 

Dobrovodský je pohoršený

Ombudsman Róbert Dobrovodský sa už skôr začal o prípad zaujímať a prisľúbil, že v ňom preverí viaceré aspekty. Po pár týždňoch sú jeho zistenia znepokojivé.

"Vulgárne nadávky, nezapnutá telová kamera, klamlivé úradné záznamy a bitie človeka po dobu približne 22 sekúnd. Došlo k  porušeniu zákazu mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania z o strany polície," vyhlásil hneď na úvod statusu Dobrovodský.

V uvedenom prípade preto konštatoval, že preukázaným použitím donucovacích prostriedkov voči poškodenému došlo k porušeniu jeho základných práv podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2 Ústavy SR (základné právo poškodeného na ochranu pred zlým zaobchádzaním) a ustanovenia čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zakotvujú zákaz mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Zobraziť galériu (2)
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Tiež vraj prišlo k porušeniu niekoľkých povinností policajta:

  • zaznamenať zákrok na telovú kameru,
  • spísať pravdivý úradný záznam a hlásenie o použití donucovacích prostriedkov, 
  • byť označený identifikačným číslom, 
  • byť riadne ustrojený v služobnej rovnošate, 
  • vystupovať slušne a profesionálne.

Bal, ty k***t, kričal podľa ombudsmana na muža policajt

Ombudsman pripomenul, že ak je policajt vystrojený telovou kamerou a zo služobného zákroku žiadny videozáznam nie je vyhotovený, ide o postup v rozpore s povinnosťami policajta. Nezabudol na vulgárnosti: "Z podkladov bolo zistené, že po tom, ako poškodený opakovane povie, aby mu hliadka „dala“ 10 minút na pobalenie sa, nakoľko má veľa vecí, je v odraze okna vidno, ako sa policajt napriahne a udrie poškodeného. Následne mu policajt povie cit. „bal, ty k***t“ a začne poškodeného opakovane udierať do hlavy a hornej časti tela, pričom ho zvalí na posteľ, kde pokračuje v bití."

Policajt mal zmlátiť muža na ubytovni: VIDEO bitky sa šíri internetom! REAKCIA polície, prípad rieši inšpekcia Prečítajte si tiež

Policajt mal zmlátiť muža na ubytovni: VIDEO bitky sa šíri internetom! REAKCIA polície, prípad rieši inšpekcia

Dobrovodský preto podľa vlastných slov Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici navrhol na nápravu a predchádzanie vzniku obdobných situácií prijať viaceré opatrenia.

S Dobrovodského úradom komunikujeme, vyhlásila polícia

Tí krátko na to stručne reagovali. "Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici bola doručená správa o ukončení prešetrovania incidentu (v Slovenskej Ľupči) zo strany Verejného ochrancu práv. V uvedenej veci s verejným ochrancom práv (VOP) komunikujeme, správu analyzujeme a o záveroch a prijatých opatreniach budeme VOP informovať v zákonom stanovenej lehote," napísala banskobystrická sekcia polície.

 
 
Ďalšie zo Zoznamu