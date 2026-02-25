Ombudsmana vytočil zásah v Ľupči: Polícii vymenoval celé FIASKO od bitky až po vulgarizmy, prišla ODPOVEĎ!

SLOVENSKÁ ĽUPČA/BRATISLAVA - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa po niekoľkých mesiacoch veľmi kriticky vyjadril k policajnému zásahu, ku ktorému došlo koncom minulého roka v Slovenskej Ľupči. Cudzinec bol priamo pred zapnutou kamerou brutálne zbitý policajnými príslušníkmi, pričom tí zrejme o prenose nevedeli a pokračovali v akcii. Ombudsman má ťažké srdce na políciu z viacerých dôvodov a vymenoval im celé fiasko bod za bodom. Policajné orgány zareagovali o pár hodín.
Ešte v decembri 2025 sa policajná inšpekcia zaoberala prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči. Na sociálnej sieti kolovalo video, v ktorom policajt bez identifikačného štítku bili českého žeriavnika pôvodom z Albánska Ardiana Bobaja. Všetko sa malo odohrať konkrétne 29. novembra v ubytovni, z ktorej ho aj vyviedli. Tvrdí, že keď ich požiadal o čas na zbalenie vecí, tak ho fyzicky napadli a rasisticky urážali.
Dobrovodský je pohoršený
Ombudsman Róbert Dobrovodský sa už skôr začal o prípad zaujímať a prisľúbil, že v ňom preverí viaceré aspekty. Po pár týždňoch sú jeho zistenia znepokojivé.
"Vulgárne nadávky, nezapnutá telová kamera, klamlivé úradné záznamy a bitie človeka po dobu približne 22 sekúnd. Došlo k porušeniu zákazu mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania z o strany polície," vyhlásil hneď na úvod statusu Dobrovodský.
V uvedenom prípade preto konštatoval, že preukázaným použitím donucovacích prostriedkov voči poškodenému došlo k porušeniu jeho základných práv podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2 Ústavy SR (základné právo poškodeného na ochranu pred zlým zaobchádzaním) a ustanovenia čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zakotvujú zákaz mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
Tiež vraj prišlo k porušeniu niekoľkých povinností policajta:
- zaznamenať zákrok na telovú kameru,
- spísať pravdivý úradný záznam a hlásenie o použití donucovacích prostriedkov,
- byť označený identifikačným číslom,
- byť riadne ustrojený v služobnej rovnošate,
- vystupovať slušne a profesionálne.
Bal, ty k***t, kričal podľa ombudsmana na muža policajt
Ombudsman pripomenul, že ak je policajt vystrojený telovou kamerou a zo služobného zákroku žiadny videozáznam nie je vyhotovený, ide o postup v rozpore s povinnosťami policajta. Nezabudol na vulgárnosti: "Z podkladov bolo zistené, že po tom, ako poškodený opakovane povie, aby mu hliadka „dala“ 10 minút na pobalenie sa, nakoľko má veľa vecí, je v odraze okna vidno, ako sa policajt napriahne a udrie poškodeného. Následne mu policajt povie cit. „bal, ty k***t“ a začne poškodeného opakovane udierať do hlavy a hornej časti tela, pričom ho zvalí na posteľ, kde pokračuje v bití."
Policajt mal zmlátiť muža na ubytovni: VIDEO bitky sa šíri internetom! REAKCIA polície, prípad rieši inšpekcia
Dobrovodský preto podľa vlastných slov Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici navrhol na nápravu a predchádzanie vzniku obdobných situácií prijať viaceré opatrenia.
S Dobrovodského úradom komunikujeme, vyhlásila polícia
Tí krátko na to stručne reagovali. "Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici bola doručená správa o ukončení prešetrovania incidentu (v Slovenskej Ľupči) zo strany Verejného ochrancu práv. V uvedenej veci s verejným ochrancom práv (VOP) komunikujeme, správu analyzujeme a o záveroch a prijatých opatreniach budeme VOP informovať v zákonom stanovenej lehote," napísala banskobystrická sekcia polície.