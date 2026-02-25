Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Ministerstvo životného prostredia predkladá zonáciu NAPANT: Nové hranice a zóny národného parku

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novú zonáciu Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Predkladaný materiál je súčasťou míľnika „Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako zdôvodnil envirorezort, termín plnenia je v prvom štvrťroku tohto roka a ak by nedošlo k naplneniu míľnika, hrozia štátu značné hospodárske škody. Dátum ukončenia pripomienkového konania je 4. marec.

Rozloha a zóny NAPANT

Ako vyplýva z dokumentov MŽP, súčasná výmera vlastného územia NAPANT predstavuje 88.571 hektárov a ochranného pásma 54.879 hektárov. Zo štyroch zón najprísnejšia chránená zóna A, v ktorej platí piaty stupeň ochrany, má mať výmeru 29.126 hektárov.

archívne video

TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

NAPANT sa v navrhovanej úprave hraníc prekrýva so 42 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území, a to s deviatimi národnými prírodnými rezerváciami, 20 prírodnými rezerváciami, 12 národnými prírodnými pamiatkami a jednou prírodnou pamiatkou. Celková výmera týchto chránených území predstavuje 13.517 hektárov vrátane výmery vyhlásených ochranných pásiem. Po schválení zonácie národného parku budú tieto chránené územia v parku zrušené s výnimkou jaskýň a národnej prírodnej rezervácie Hnilecká jelšina. Značná časť NAPANT, ako aj časť jeho ochranného pásma je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Ciele ochrany prírody

„Účelom vyhlásenia zonácie NAPANT je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú prioritné biotopy európskeho a národného významu, biotopy prioritných druhov európskeho a národného významu - rastlín i živočíchov, druhy vtákov a abiotické javy. Predmetom ochrany sú tiež prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na významnej časti NAPANT,“ uvádza envirorezort.

Zvýšenie biotopov hlucháňa hôrneho

Vyhlásenie zonácie NAPANT prispeje podľa MŽP k odstráneniu nedostatkov, ktoré identifikoval Súdny dvor EÚ v rozsudku z roku 2022 týkajúcom sa nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. Národný park je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a výmera potencionálnych biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 3208 na 6985 hektárov.

Dôvodom vyhlásenia zonácie NAPANT je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. NAPANT a jeho ochranné pásmo sa po zonácii bude prekrývať so 16 územiami európskeho významu.

