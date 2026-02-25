Ďalšia bitka v opozícii: Šeliga sa pustil do Karasa z KDH, o akých monsterprocesoch tu hovoríte?

BRATISLAVA - Ostrá výmena názorov na politickej scéne. Podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga reagoval na vyjadrenia podpredsedu a poslanca KDH Viliama Karasa, ktorý v rozhovoroch pre Denník N a vo vysielaní STVR hovoril o "monsterprocesoch" na Slovensku. Šeliga jeho slová rázne odmieta a označuje ich za neprijateľné.
Monsterprocesy súčasných dní a Šeligovo pobúrenie
Karas podľa Šeligu v posledných dňoch opakovane použil výraz "monsterprocesy" v súvislosti s aktuálnymi súdnymi konaniami. Šeliga tvrdí, že takéto prirovnanie je za hranou. "Monsterprocesy boli inscenované súdne konania v nacistickom Nemecku proti odporcom Adolf Hitler. Rovnako sa konali v komunistickom Československu proti disidentom," zdôraznil.
Ako príklady skutočných obetí monsterprocesov uviedol Šeliga mená ako Milada Horáková, Pavol Peter Gojdič či Anton Srholec. "Brhel alebo Gašpar sú obeťami čoho? Ničoho!" odkázal Šeliga opozičnému poslancovi.
Korupcia verzus politický boj
Šeliga zároveň odmieta, že by súdne konania boli politickou súťažou. Podľa neho je Slovensko obeťou systému dlhoročnej korupcie. Podľa Šeligu sa demokratické spektrum už 30 rokov bráni politike, ktorú reprezentujú práve Fico či Vladimír Mečiar. "Je tu skupina vybraných ľudí, ktorá zneužíva systém, rozkráda dane a opakovane korumpuje," tvrdí.
Odkaz Karasovi na záver
Na záver Šeliga adresoval Karasovi priamu výzvu. Ak je podľa neho označenie „monsterprocesy“ len nešťastným vyjadrením, mal by to povedať jasne. V opačnom prípade podľa Šeligu stavia mená ako Brhel či Gašpar na úroveň obetí nacistického a komunistického režimu. "Pán Karas, chápem, že sa chcete páčiť svojim voličom, ale Brhel ani Gašpar nie sú obeťami žiadnych monsterprocesov! Ak je to len nešťastné vyjadrenie, beriem to, potom však nerozumiem, prečo to opakujete? Ak nie, tak to povedzte férovo, otvorene a vyjasnime si, že týchto ľudí dávate na roveň skutočným obetiam komunistického či nacistického režimu a že po voľbách nechcete zmenu, ale len kozmetické zahladenie stôp…" dodal Šeliga.
Spor tak opäť otvára otázku, ako bude vyzerať možná budúca spolupráca prípadnej koalície, ktorá podľa výsledkov posledných prieskumov môže byť pokojne zložená aj z Demokratov a KDH.
Reakcia na seba nenechala dlho čakať
Na Šeligov nahnevaný status zakrátko zareagoval aj podpredseda KDH Karas. "Ostro odmietam podsúvanie, že by som kohokoľvek - či už pána Brhela alebo pána Gašpara - dával na roveň obetiam totalitných režimov, akými boli Milada Horáková alebo Pavol Peter Gojdič. Takéto prirovnanie som neurobil a ani by som si ho nikdy nedovolil. Ich utrpenie bolo dôsledkom zločinných režimov a zaslúži si našu najhlbšiu úctu, nie zneužívanie v politickej polemike," dal na pravú mieru Karas.
Pri výraze "monsterprocesy" hovoril vraj o riziku, že sa trestné konania môžu stať predmetom politického zápasu, mediálneho tlaku. "Mojím cieľom nikdy nebolo relativizovať zločiny minulosti ani obhajovať trestnú činnosť konkrétnych osôb, ale upozorniť, že aj v zápase so zlom musíme zostať verní pravidlám, ktoré robia demokratický štát demokratickým. Len tak môžeme vybudovať štát, kde spravodlivosť nebude závisieť od toho, kto je práve pri moci," objasnil politik, pričom v celom statuse Šeligu ani raz priamo nezmienil a uviedol len screenshot jeho statusu.