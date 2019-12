Mazurek má trest zahladený, myslí si odborník: Môže kandidovať

BRATISLAVA - Exposlanec Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Milan Mazurek môže kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Uviedol to Tomáš Strémy z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Mazurek, ktorého odsúdili za extrémistické trestné činy, totiž zaplatil peňažný trest. Zaplatením dochádza podľa odborníka k zahladeniu jeho odsúdenia. Mazurek sa nachádza na 150. mieste kandidátky ĽSNS.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva hovorí o tom, že prekážkou práva byť volený je právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Podľa Trestného zákona dochádza vykonaním peňažného trestu k zahladeniu odsúdenia. Strémy si preto myslí, že Mazurek kandidovať môže.

O Mazurekovej kandidatúre by mala v piatok (6. 12.) hovoriť Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Na svojom zasadnutí zároveň preverí podané kandidačné listiny a rozhodne o ich zaregistrovaní. Budú sa tiež žrebovať čísla, pod ktorými budú strany kandidovať. Kandidačné listiny podalo 25 politických subjektov. Ich počet sa môže znížiť, a to v prípade, že by niektorú kandidátku nezaregistrovali alebo pokiaľ subjekt z volieb odstúpi.

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať alebo ho môže strana odvolať. Takisto môže politický subjekt najneskôr 48 hodín vziať späť celú svoju kandidátku. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.