ONLINE Eurovoľby 2019 sú na konci: Pozrite sa na oficiálne výsledky

- v roku 2014 volilo 13 percent Slovákov, účasť v roku 2019 stúpla na 22,74 percenta

- Slovensko bude zastupovať 14 europoslancov, známy je aj kompletný zoznam

- do europarlamentu sa dostalo šesť subjektov

​23:55 - Na oficiálne výsledky reagovala aj strana OĽaNO.

23:46 - Lucii Ďuriš Nicholsonovej a Eugenovi Jurzycovi zablahoželala strana SaS na sociálnej sieti.

23:44 - Vo Fínsku zvíťazila v nedeľu konzervatívna Národná koaličná strana, ktorá získala 20,8 percenta hlasov, resp. tri mandáty. Na druhom mieste skončili zelení so 16 percentami a dvoma mandátmi, informovala agentúra APA s odvolaním sa na konečné výsledky zverejnené fínskym ministerstvom spravodlivosti.

23:43 - V Bratislavskom samosprávnom kraji zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 36,28 percenta hlasov.

23:37 - O výsledkoch slovenských volieb informujú už aj na oficiálnom twitterovom účte.

Slovakia, European Election 2019 result:



PS/S-ALDE/EPP: 20.1% (+20.1)

Smer-S&D: 15.7 (-8.4)

ĽSNS-NI: 12.1% (+10.4)

KDH-EPP: 9.7% (-3.5)

SaS-ECR: 9.6% (+2.9)

OĽaNO-ECR: 5.3% (-2.2)

SMK-EPP: 5% (-1.5)

SNS-ECR/EFDD: 4.1% (+0.5)

...



+/- 2014 Election



Source: ŠÚSR#EP2019 pic.twitter.com/uSNwJDajBU — Europe Elects (@EuropeElects) 26. mája 2019

23:30 - Talianska pravicovo-populistická Liga Severu, vedená vicepremiérom Matteom Salvinim, zvíťazila v nedeľňajších voľbách do Európskeho parlamentu v Taliansku. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, ktoré boli v Taliansku otvorené až do 23.00 h SELČ.

23:23 - Ani jeden mandát nezískala strana SMK (4,96 percenta) ani SNS (4,09 percenta). Voliči si mohli vyberať z 31 politických subjektov. Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta.

23:20 - Prvé reakcie na oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

​23:06 - Poslancami v Európskom parlamente za Slovensko sa oficiálne stali Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Martin Hojsík (koalícia PS - Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský, (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré v nedeľu zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

23:05 - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

23:10 - Francúzska pravicovo-populistická politička Marine Le Penová vyzvala v nedeľu na rozpustenie dolnej komory francúzskeho parlamentu po tom, ako jej opozičná strana Národné zhromaždenie podľa odhadovaných výsledkov zvíťazila vo Francúzsku vo voľbách do Európskeho parlamentu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

23:09 - Rumunské proeurópske strany uštedrili v nedeľňajších eurovoľbách porážku vládnucej Sociálnodemokratickej strane. Bývalý rumunský eurokomisár Dacian Ciološ po oznámení odhadov výsledkov uviedol, že jeho centristická aliancia USR-PLUS sa v europarlamente pripojí k novej politickej skupine, ktorá vznikne zlúčením liberálov a centristov francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

23:07 - Grécky opozičný líder Kyriakos Mitsotakis vyzval v nedeľu premiéra Alexisa Tsiprasa, aby podal demisiu. Urobil tak po zverejnení prvých odhadov tamojších výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, podľa ktorých v nich zvíťazila Mitsotakisova strana. Informovala o tom agentúra Reuters.

23:05 - Podľa najnovšej aktualizácie (21.30 h), ktorá zohľadnila výsledky tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu už v 14, čiže polovici členských krajín EÚ, stále vedie stredopravicová Európska ľudová strana, ktorej prognózy dávajú 177 kresiel v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ.

23:02 - Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu sú podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej križovatkou, na ktorej sa Európska únia rozhoduje o svojom ďalšom smerovaní. Uviedla to v diskusii v Európskom informačnom centre pred vyhlásením oficiálnych výsledkov volieb.

22:57 - Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu boli voľbami o európskych témach a nie o domácej politike. Myslí si to sociologička a riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Oľga Gyárfášová.

22:45 - Zoznam novozvolených slovenských europoslancov

PS/Spolu: Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik

Smer-SD: Monika Beňová, Miroslav Číž, Róbert Hajšel

ĽS NS: Milan Uhrík, Miroslav Radačovský

KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann

SaS: Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš Nicholsonová

OĽaNO: Peter Pollák

Informáciu priniesol Denník N. Ako 14. europoslankyňa nastúpi po brexite spomínaná Miriam Lexmann (KDH). Správnosť potvrdili aj Hospodárske noviny. Medializované informácie o tom, že bol zvolený aj Jozef Mihál, sa nepotvrdili.

22:25 - Prezidentské voľby v Litve v nedeľu vyhral prominentný ekonóm Gitanas Nauseda. Jeho súperka, bývalá ministerka financií Ingrida Simonyteová prijala prehru a zablahoželala mu k víťazstvu. Po spočítaní hlasov v 1521 z 1972 volebných okrskov totiž dáta zverejnené ústrednou volebnou komisiou ukazovali, že 55-ročný Nauseda získal 70% hlasov.

22:10 - Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku poďakovalo voličom a upozornilo, že voľby sa blížia do finále.

22:08 - Vládnuca pravicová strana Právo a spravodlivosť zrejme zvíťazila v Poľsku vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa v tejto krajine konali v nedeľu. Vyplýva to z prieskumu medzi voličmi, ktorého výsledky priniesla tlačová agentúra AFP.

21:55 - Hoci Slovensko ešte stále nepozná oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ak sa potvrdí 20-percentná účasť, bude to dobré. Zhodujú sa na tom kandidáti na poslancov EP Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík a Eugen Jurzyca. Dnes podvečer spolu diskutovali na pôde Európskeho informačného centra v Bratislave.

21:45 - Predstavitelia viacerých politických strán, analytici a zástupcovia inštitúcii EÚ sa stretli v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave, kde sa krátko po 20.00 hodine odštartoval volebný večer. V rámci neho budú diskutovať o neoficiálnych výsledkoch za Slovensko aj Európsku úniu. Vyvrcholením večera bude o 23.00 h oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu za Slovensko.

21:39 - Prvé projekcie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu naznačujú, že mainstreamovým stranám klesla podpora a, naopak, kreslá navyše získajú Zelení, krajná pravica a populisti.

21:22 - Krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej pravdepodobne v dnešných eurovoľbách vo Francúzsku porazilo centristické hnutie Republika v pohybe prezidenta Emmanuela Macrona. Viac si prečítajte tu.

21:05 - Na webe Európskeho parlamentu zverejnili odhady výsledkov zo Slovenska. Od ranných neoficiálnych výsledkov sa takmer nelíšia, účasť sa podľa nich pohybuje okolo 20 percent.

Zdroj: Reprofoto:election-results.eu

21:00 - Účasť v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu v 27 štátoch Európskej únie sa priblížila k 51 percentám. Informoval o tom hovorca EP Jaume Duch Guillot s tým, že toto číslo je najvyššie za 20 rokov a znamená obrat oproti doterajšiemu postupnému poklesu účasti. Údaje pritom nezahŕňajú Veľkú Britániu, ktorá by mala svoje čísla dodať dnes večer.

20:45 - Stredopravý kandidát na predsedu Európskej komisie Manfred Weber sľubuje, že Európskej únii prinesie stabilitu a predpokladá, že Európsky parlament budú v nasledujúcich rokoch viesť proeurópske sily.

19:52 - Flámska krajne pravicová a separatistická strana Vlaams Belang zaznamenala v nedeľu výrazné zisky hlasov v národných, regionálnych aj európskych voľbách. Ukázali to čiastočné neoficiálne výsledky.

19:50 - Jasným víťazom volieb do Európskeho parlamentu v Bulharsku sa stala podľa jedného z prvých odhadov tamojších výsledkov konzervatívna strana premiéra Bojka Borisova. Tlačová agentúra DPA o tom informovala v nedeľu večer s odvolaním sa na vysielanie súkromnej televíznej stanice bTV.

19:49 - Grécka opozičná konzervatívna strana Nová demokracia by sa mohla stať víťazom volieb do Európskeho parlamentu , ktoré sa konajú v Grécku v nedeľu. Vyplýva to z tzv. exit pollu, ktoré zverejnila tlačová agentúra AP.

18:55 - Stredopravicový blok nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, strany CDU/CSU nazývané aj Únia, zaznamenali značné straty v nedeľných voľbách do Európskeho parlamentu. Veľké zisky majú zelení, ale krajná pravica zaznamenala oveľa menší nárast podpory, ako sa očakávalo. Vyplýva to z tzv. exit pollov, ktoré zverejnila aj tlačová agentúra AP.

18:50 - K neoficiálnym výsledkom eurovolieb sa v podvečerných hodinách vyjadrilo aj hnutie Sme rodina - Boris Kollár, ktoré si myslí, že pre slovenských voličov boli voľby do Európskeho parlamentu príliš vzdialené. Zároveň však ich výsledok rešpektuje a hlasy voličov si váži.

18:30 - Nemecké vládne strany v dnešných voľbách do Európskeho parlamentu výrazne stratili, zatiaľ čo veľký nárast zaznamenali Zelení. Naznačujú to výsledky exit pollu, ktoré zverejnili po uzavretí volebných miestností.

18:17 - Konzervatívna Rakúska ľudová strana na čele s kancelárom Sebastianom Kurzom by sa mohla stať i napriek terajšej vládnej kríze jasným víťazom volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v Rakúsku v nedeľu. Vyplýva to z prvej prognózy volebných výsledkov, ktorú priniesla tlačová agentúra APA.

18:16 - Výrazne vyššiu účasť na aktuálnych voľbách do europarlamentu v porovnaní s hlasovaním v roku 2014 ukazujú priebežné údaje aj v Španielsku. Informovala o tom agentúra DPA.

18:12 - Za skokana a prekvapenie volieb do Európskeho parlamentu označil Václav Hřích z agentúry AKO predbežné výsledky mimoparlamentnej strany KDH. Účasť na eurovoľbách je podľa neho pozitívnym signálom, že sa ľudia začínajú zaujímať o to, čo sa deje v Európskej únii. Avšak miera vedomosti ľudí o tom, čo všetko môže europarlament ovplyvniť, stále nie je podľa jeho slov "taká ako by mala byť". Viac sa dočítate tu.

18:08 - To, že zástupcovia ĽSNS by sa podľa neoficiálnych predbežných výsledkov mali dostať do Európskeho parlamentu, predstavuje podľa politológa z Univerzity Komenského Pavla Baboša problém, a to nielen pre vládnu koalíciu, ale aj pre spoločnosť. "Je problém, že kotlebovci silnejú. Jednak pre vládnu koalíciu, ktorá chcela byť hrádzou voči extrémizmu. Namiesto toho táto extrémistická strana získala viac percent. Ak zarátame aj Sieť, tak tri zo štyroch koaličných strán sú dnes pod hranicou piatich percent. Je to problém aj pre celú spoločnosť, že sa nevie vyrovnať s takouto politickou silou," povedal Baboš pre TASR. Podľa jeho slov by bolo vhodné vedieť, či sa ĽSNS podarilo zmobilizovať voličské maximum.

18:05 - Prvá projekcia výsledkov dnešných eurovolieb v Rakúsku hovorí o jasnom víťazstve stredopravej Rakúskej ľudovej strany kancelára Sebastiana Kurza. Projekciu pre rakúsku verejnoprávnu televíziu a štátnu tlačovú agentúru zverejnili krátko po zatvorení volebných miestností a vychádza z 5200 rozhovorov, ktoré uskutočnili od utorka do nedele.

17:55 - Najviac hlasov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti získal Peter Pollák. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. „S výrazným náskokom získal najväčší počet krúžkov, čím dosiahol historický úspech a stáva sa tak prvým slovenským europoslancom rómskej národnosti,“ konštatuje OĽaNO. Viac sa dočítate tu.

Zdroj: Facebook/Peter Pollák

17:30 - "Dúfam, že Európa predstaviteľom krajnej pravice nedá toľko mandátov, aby mohli vytvoriť frakciu, ktorá by mala skutočnú politickú váhu," napísal okrem iného Béla Bugár vo vyjadrení na sociálnej sieti.​

17:15 - Širšie centrum Bruselu zažije v nedeľu večer "inváziu" novinárov a médií z celého sveta. Budova Európskeho parlamentu sa na niekoľko hodín premení na obrovské mediálne centrum, keď výsledky eurovolieb, ktoré určia osud EÚ na najbližších päť rokov, je pripravených z tohto miesta sledovať približne 1300 novinárov z celého sveta.

Zdroj: Jan Zemiar

17:13 - V Španielsku, Francúzsku i Nemecku bude zrejme účasť v tohtoročných eurovoľbách vyššia ako v roku 2014.

17:00 - Predbežné výsledky volieb do Európskeho parlamentu dokazujú, že politické strany vedia zmobilizovať voličov. Sú prejavom toho, že Slováci chcú zotrvať v Európskej únii. Myslí si to politologička Darina Malová. V rozhovore pre TASR tiež povedala, že výsledky eurovolieb stabilitu vládnej koalície neovplyvnia.

16:55 - Končiace sa voľby do Európskeho parlamentu by mali priniesť koniec tradičnej "veľkej koalície" medzi Európskou ľudovou stranou a Progresívnou alianciou socialistov a demokratov. Uviedol to v nedeľu český europoslanec Jan Zahradil, kandidát Aliancie konzervatívcov a reformistov v Európe na post predsedu budúcej Európskej komisie. Zahradil v správe pre médiá vyjadril nádej, že posilnia stredopravicovú časť zákonodarného zboru EÚ.

"Verím, že tieto voľby prinesú koniec starej veľkej koalície medzi EPP a socialistami. Chcel by som vidieť novú stredopravicovú väčšinu, ktorá by bola priateľská voči podnikateľom a ktorá by riešila skutočné obavy európskych občanov. Verím, že takáto koalícia bude pre Európsku úniu závanom čerstvého vzduchu," uviedol český europoslanec, ktorý je vôbec prvým volebným lídrom niektorej z veľkých politických rodín pochádzajúcim z krajín strednej a východnej Európy.

16:30 - Martin Beluský ani Milan Mazurek, ktorí boli na čele kandidátky ĽSNS, sa podľa informácií Hospodárskych novín nedostali do europarlamentu. Úspešným mal byť Milan Uhrík.

16:10 - Sme rodina získala podľa neoficiálnych odhadov v eurovoľbách len 3,2 percenta hlasov. Jej kandidát Peter Pčolinský po zlom volebnom výsledku zrušil svoju účasť v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Informovala o tom samotná televízia. K možnému nepriaznivému výsledku sa zatiaľ nevyjadril Pčolinský ani líder Sme rodina Boris Kollár.

16:00 - Europoslanec Richard Sulík sa rozhodol znova nekandidovať, no je vďačný za hlasy pre iných kandidátov zo SaS. "Naším cieľom boli dva mandáty, ten sme dokázali splniť vďaka našim skalným voličom. Napriek zvýšeniu počtu mandátov z jedného na dva o úspechu nehovoríme. Makáme však ďalej, výzva je rovno pred nami," uviedol.

15:55 - Opätovne kandidujúci poslanec EP Pál Csáky z SMK taktiež poďakoval za všetky hlasy, ktoré ho podporili.

15:50 - Ivan Štefanec z KDH, ktorý chcel svoje miesto europoslanca obhájiť tiež, mieni, že proeurópske sily ako celok zvíťazili nad stranou Smer-SD aj extrémistami. "KDH už po tretí raz po sebe uspelo, a to je výborný základ pred najdôležitejšími voľbami, ktoré nás čakajú na budúci rok. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do našej kampane. Tento úspech patrí hlavne vám," reagoval na neoficiálne výsledky eurovolieb.

15:45 - Europoslanec Branislav Škripek do EP kandidoval opätovne. "Pociťujem pokoru, vďačnosť a rešpekt. Ďakujem všetkým našim voličom za prejavenú dôveru. Čakám ešte na oficiálne výsledky. Som však presvedčený, že projekt Kresťanskej únie má budúcnosť," komentoval.

15:40 - Most-Híd sa vyjadrilo k porážke v eurovoľbách. "Most-Híd je proeurópska strana, jej europoslanec József Nagy v predchádzajúcom obdobi dosiahol vynikajúce výsledky. Vďaka nemu, menšinové právne minumum je už na stole Európskej komisie. Nedostal ale ďalší mandát k tomu, aby mohol pokračovať prácu v oblasti ochrany práv menšín. Rozhodnutie voličov rešpektujeme," napísali.

15:29 - Vyššiu účasť na aktuálnych voľbách do Európskeho parlamentu v porovnaní s hlasovaním pred piatimi rokmi ukazujú priebežné údaje z východnej Európy, no tiež Dánska či Francúzska. Informovala o tom agentúra DPA. Na Slovensku pozorovatelia predpokladajú, že hlasy odovzdalo v sobotu celkovo približne 20 percent voličov, čo je síce nízka účasť, no vyššia než 13 percent v roku 2014, čo bolo najmenej spomedzi všetkých krajín vo voľbách do EP od vstupu krajiny do EÚ v roku 2004.

15:23 - Ľudová strana Naše Slovensko, krajne pravicový subjekt, ktorý má v slovenskom parlamente 14 kresiel, podľa očakávania prvýkrát získa kreslá v Európskom parlamente, napísala v nedeľu americká tlačová agentúra AP na tému sobotňajších eurovolieb v SR. Táto strana otvorene obdivuje nacistický bábkový Slovenský štát z obdobia druhej svetovej vojny. Členovia strany používajú nacistický pozdrav, obviňujú Rómov z kriminality na Slovensku, Severoatlantickú alianciu pokladajú za teroristickú organizáciu a chcú, aby SR vystúpila z tejto aliancie aj z Európskej únie, uviedla ďalej v článku svetová agentúra AP. Prečítajte si viac.

15:00 - Sociálnodemokratická strana vládnuca na Malte dosiahla v európskych voľbách najväčší volebný úspech v dejinách krajiny, vyhlásil v nedeľu premiér Joseph Muscat. Informovala o tom agentúra DPA.

Malta: The Labour Party (S&D) appears to have landed the biggest majority in national history, becoming the party with the largest percentage of votes in Europe. @VinceMarmara reports for Europe Elects. #EP2019 #Europawahl2019 #EUelections2019 https://t.co/8lHIUoo4tL — Europe Elects (@EuropeElects) 26. mája 2019

14:55 - Líderka kandidačnej listiny Smer-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu Monika Beňová považuje mandáty, ktoré by v týchto voľbách získali poslanci za stranu ĽSNS, za stratené. Povedala to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. „Ich ambíciou totiž nie je riešiť európske témy, ale vystúpiť z EÚ. Je však málo pravdepodobné, že by Kotlebovci mali nejaké významné funkcie v EP. Doteraz ich totiž nikto neoslovil, aby sa stali členmi nejakej frakcie. Aj napriek tomu je však neuveriteľné, že má fašistická strana vo voľbách do EP 12 percent,“ zdôvodňuje Beňová.

14:35 - Prípadný vstup poslancov strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko do Európskeho parlamentu bude pre ĽSNS obrovský záväzok. "Sľubujeme, že Slovensko v Bruseli nikdy nesklameme," uviedla strana v reakcii na výsledky eurovolieb, ktorú agentúre SITA poskytol podpredseda ĽSNS Milan Uhrík. Strana sa poďakovala všetkým voličom, ktorí im dali v eurovoľbách hlas. Detailnejšie sa vyjadrí v pondelok po zverejnení oficiálnych výsledkov.

14:12 - Novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová napísala, že je hrdá na Slovensko.

14:05 - SNS k oficiálnemu vyjadreniu pridala na sociálnej sieti koláž Michala Trubana, lídra Progresívneho Slovenska a Mariana Kotlebu z ĽSNS. "Čas ukáže, že pán Kotleba v gardistickej uniforme len ublíži slovenskej národnej politike doma aj v zahraničí. Politika a svet nie sú o polarizácii a extrémizme. Žiaľ sme svedkami, že sa to deje naľavo aj napravo, čo je zlá správa pre Slovensko do budúcna," znel ich komentár.

13:50 - Hospodárske noviny upresnili, ktorý kandidát KDH by mal do europarlamentu nastúpiť po brexite. Podľa informácií HN by mala 14. mandát obsadiť Miriam Lexmann.

13:18 - Predbežné neoficiálne výsledky do Európskeho parlamentu nemôže podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz hodnotiť pozitívne. Potvrdil, že strana chcela obhájiť svoju pozíciu. Zároveň je sklamaný, že v europarlamente nebude poslanec zastupujúci maďarskú menšinu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

13:15 - Zatiaľ nie je jasné, ktorý politický subjekt koľko mandátov obsadí v Európskom parlamente. Treba počkať na oficiálne výsledky Štatistického úradu SR. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ z prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích, ktorý reagoval na rozdielne predbežné neoficiálne výsledky. Viac si prečítajte tu.

13:10 - Strana Smer-SD priznala, že doterajšie výsledky sú pre nich dôvodom na zamyslenie. Zároveň uviedli, že podľa predbežných analýz strany mali získať viac hlasov ako v predchádzajúcich eurovoľbách.

13:05 - Voličom sa poďakovala aj koaličná strana Most-Híd.

13:04 - Podľa informácií portálu hnonline po brexite nastúpi kandidát strany KDH.

12:45 - Premiér Peter Pellegrini napísal, že "zvíťazilo európske Slovensko." Podľa jeho slov je rád, že účasť síce nelámala rekordy, no voliť prišlo viac ľudí ako naposledy. Považuje to za úspech.

12:35 - Zlúčenie viacerých druhov volieb do jedného dňa by mohlo zvýšiť volebnú účasť voličov. V diskusnej relácii V politike na TA3 to dnes povedal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

12:30 - Voľby do Európskeho parlamentu majú silnú výpovednú hodnotu, potvrdili trend padajúceho Smeru. Mal by to byť signál pre vedenie strany, aby sa zamyslelo, ale už úprimne. Nedá sa totiž hlásiť k európskym hodnotám, keď potom predseda európskeho výboru nominovaný stranou spochybňuje Úniu. Vyplýva to z vyjadrení líderky kandidátky Smeru-SD Moniky Beňovej. Vyjadrila sa tak na diskusii denníka SME.

12:15 - SNS podľa neoficiálnych výsledkov nezískala ani päť percent hlasov. Podľa vyjadrenia výsledky rešpektujú.

11:55 - "Potvrdené - ľudia chcú zmenu," znel komentár prezidenta SR Andreja Kisku.

11:53 - Reakcie politikov pribúdajú, a to aj napriek tomu, že oficiálne výsledky budú známe v nedeľu 26. mája až po 23. hodine.

11:50 - Jozef Mihál na neoficiálne výsledky reagoval veľmi stručne. Podľa televízie Markíza by sa za koalíciu PS/Spolu dostal do europarlamentu práve on.

Zdroj: Reprofoto:Facebook - Jozef Tirak Mihal

11:45 - Je pozitívne, že voliči prejavili väčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu ako v predchádzajúci rokoch. Uviedol to pre agentúru SITA riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. "Snáď to čiastočne znamená, že nás zaujímajú aj veci, ktoré sa týkajú medzinárodného spoločenstva, ktorého sme integrálnou súčasťou ,a nie sme len etnocentricky zameraní. Vyššia účasť je pravdepodobne aj výsledkom mobilizácie na účasť cez rôzne aktivity aj mimo politických strán," uviedol.

11:30 - Ľudová strana Naše Slovensko dosiahla v eurovoľbách dobrý výsledok pre ňu, nie však pre našu krajinu. Do Európskeho parlamentu sme poslali najhorších fašistov v Európe. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov.

11:15 - Kandidáti na europoslancov Michal Šimečka z koalície PS/Spolu a Monika Beňová zo strany Smer-SD sú hosťami povolebnej diskusie denníka SME. Obaja sa zhodli, že vopred vylučujú prípadnú spoluprácu s kotlebovcami v europarlamente.

11:10 - V Belgicku sa v nedeľu okrem volieb do Európskeho parlamentu konajú aj federálne a regionálne voľby, v ktorých pozorovatelia očakávajú posilnenie flámskej krajnej pravice i dobré výsledky zelených. Informovala o tom agentúra AFP. Krajina s 11 miliónmi obyvateľov patrí k najviac rozdeleným členským štátom EÚ. Holandsky hovoriaci voliči vo Flámsku a francúzsky hovoriaci voliči vo Valónsku a Bruseli si vyberajú vlastných kandidátov a strany. V Belgicku je aj menšie Nemecky hovoriace spoločenstvo.

10:50 - Televízia Markíza informovala, že do Európskeho parlamentu by sa podľa predbežných a neoficiálnych výsledkov dostali prevažne nováčikovia. Podľa zdrojov relácie Na telo uviedli aj mená tých, ktorí by smerovali do Bruselu. Menovite za PS/Spolu Michal Šimečka a Jozef Mihál, za Smer-SD Monika Beňová, za KDH Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca a napokon za OĽaNO Peter Polák. Ako informuje televízia, Jurzyca by sa pravdepodobne mohol ujať mandátu až po brexite. Slovensko bude celkovo zastupovať 14 europoslancov.

10:35 - Voličom poďakovala aj strana SaS. "Náš realistický odhad hovoril, že získame dva mandáty, čo sa aj stalo. Ale sme ďaleko od toho povedať, že toto je úspech. Výsledky si musíme zanalyzovať v prvom rade v strane a zariadiť sa podľa toho," vyjadrili sa prostredníctvom hovorcu Róberta Bučeka.

10:28 - Záchranári ošetrili v sobotu päť členov volebných komisií. Operačné stredisko ZZS SR vyslalo posádku aj k žene, ktorá spadla pred volebnou miestnosťou v okrese Trstená a po ošetrení ju previezli do nemocnice s vážnym úrazom dolnej končatiny. Prečítajte si o podrobnostiach.

10:20 - Na neoficiálny výsledok slovenských volieb upozornilo aj Europe Elects, ktorý na mikroblogovacej sieti Twitter prináša správy o priebežných výsledkoch volieb členských krajín EÚ. Ako okomentovali v príspevku, ak by sa odhady potvrdili, bola by to veľká rana pre Smer-SD.

Slovakia: This is allegedly the result of yesterday's EU election leaked by a major newspaper (Dennik) (Slovaks voted on Saturday). It'd be a major blow to the governing centre-left Smer (S&D) party & the first electoral success of the liberal PS/S (ALDE/EPP). #EP2019 #Eurovolby pic.twitter.com/lk0YjIsTLO — Europe Elects (@EuropeElects) 26. mája 2019

10:11 - Podľa Denníka N vyzerá rozdelenie 14 mandátov v europarlamente nasledovne: PS/Spolu štyria europoslanci, Smer-SD traja, ĽSNS dvaja, KDH dvaja - jeden z nich zrejme až po brexite, SaS dvaja a OĽaNO jeden. SMK, SNS, Sme rodina aj Most-Híd budú zrejme bez europoslancov. Aj naďalej ale ide o neoficiálne odhady.

10:07 - Líder PS/Spolu Michal Šimečka napísal, že ďakuje za podporu a za to, že ľudia išli voliť. "Je to nesmierny záväzok. Po prezidentskej kampani sa opäť potvrdilo, že na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou a s jasným proeurópskym programom. Že je možné vyhrávať bez populizmu, či vyvolávania strachu a nenávisti," okomentoval.

09:56 - Strana KDH by podľa predbežných výsledkov získala 9,67 percenta. Jej líder Alojz Hlina sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k volebnému výsledku. "Kresťanskí demokrati sú pre Slovensko dôležití. Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť. Sme dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Pár dní oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu. A budeme zápasiť húževnato, vytrvalo," napísal.

09:54 - O výsledkoch v Petržalke, najväčšej mestskej časti hlavného mesta, informoval jej starosta Ján Hrčka. Najviac občanov hlasovalo za PS/Spolu.

09:40 - Aj Michal Truban, líder Progresívneho Slovenska, adresoval voličom poďakovanie. "Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov. To isté chceme ponúknuť v marci 2020 a vyhrať aj tento súboj o budúcnosť našej krajiny," načrtol plány do budúcna.

09:30 - Jeden z lídrov PS/Spolu Miroslav Beblavý sa k neoficiálnym výsledkom vyjadril na sociálnej sieti. Poďakoval voličom.

09:00 - Z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov teda vyplýva, že Voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu. V europarlamente by sedeli aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO.

08:54 - Hospodárske noviny informujú, že koalícia PS - Spolu by získala cez 20 percent hlasov. Smer má aj podľa nich vyše 15 percent, kotlebovci 12 percent. Zástupcov by mali v Európskom parlamente aj KDH a SaS, taktiež OĽaNO.

08:40 - PS - Spolu by vyhrala aj podľa neoficiálnych informácií Denníka N. Získali by 20,1 percent, druhý Smer by mal 15,7 percent. Nasleduje ĽSNS s 12,1 %, KDH 9,7 %, SaS 9,6 %, OĽaNO 5,6 %, a SMK s necelými 5 %.

08:35 - Predbežné výsledky televízie Markíza hovoria o víťazstve koalície PS - Spolu s 20,07 percentami. Smer-SD zaostáva o takmer päť percent, získať mal 15,69 percent. Podľa prvotných odhadov tesne viedol. ĽSNS je stále na treťom mieste s 12,04 percentami. Ide o predbežný a neoficiálny odhad po celkovom sčítaní, upozornila televízia.

08:25 - V obci Ostrý Grúň volilo 19 percent voličov. Väčšina z nich si vybrala stranu Smer-SD, ktorá získala 33,7 percenta, za ňou nasledovali kotlebovci z 24 percentami. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti miestny poslanec Miroslav Seget. Obec je známa pre svoj neľahký osud - počas druhej svetovej vojny tu padlo nacistom za obeť 64 obyvateľov a zhorelo tam všetkých 128 domov.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Ostrý Grúň

07:45 - "Výsledky sa síce dozvieme až zajtra, ale už teraz vieme, že sme túto kampaň nebrali ako povinnú jazdu, ale ako prioritu, akou by mali tieto voľby byť," odkázala koalícia PS - Spolu na sociálnej sieti. Jej členovia boli jednou z dvoch strán, ktoré usporiadali volebné posedenie.

07:30 - V nedeľu volia vo väčšine, teda v 21 z 28 členských krajín EÚ. K urnám pôjdu napríklad občania Nemecka, Rakúska, Poľska či Talianska.

07:20 - Víťaza si na Facebooku zatipoval Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO. Ak by sa naplnili jeho predpoklady, voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia PS - Spolu.

07:15 - Parlamentné strany SNS, Sme rodina a Most-Híd nemajú zatiaľ ani päť percent. SNS má podľa odhadov cez štyri percentá, Sme rodina okolo 3,6 percenta a Most-Híd cez dve percentá.

07:10 - Podľa neoficiálnych výsledkov mal Smer-SD zatiaľ získať 19 percent hlasov, čo by znamenalo tri mandáty. Koalícia PS – Spolu by mala získať vyše 18 percent a s tým tri kreslá. Rovnaký počet kresiel by mohla obsadiť ĽSNS, ktorej odhady predpovedajú približne 13,5 percenta. Štvrté by malo skončiť KDH, ktoré môže mať podľa odhadov okolo 11 percent a dva mandáty. Do europarlamentu by sa mala dostať aj SaS s odhadovaným ziskom okolo 9,6 percenta, čo by tiež predstavovalo zisk dvoch mandátov. Uspieť by malo aj OĽaNO, ktoré by mohlo za niečo necelých sedem percent dostať jedno kreslo.

07:00 - Už pár hodín po zatvorení volebných miestností hovorili prvé predbežné odhady o prvenstve strany Smer-SD. V novom Európskom parlamente by mali sedieť aj zástupcovia koalície Progresívne Slovensko – Spolu, strán ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO.