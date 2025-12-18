Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam

VIRGÍNIA - Úrady v americkej Virgínii absolvovali nezvyčajný zásah. V obchode s alkoholom totiž našli opitého medvedíka čistotného. Ochranári ho po niekoľkých hodinách vytriezvenia vypustili späť do voľnej prírody.
Podľa Ochrany zvierat okresu Hanover našli úrady na podlahe toalety v predajni Ashland ABC Store „maskovaného banditu“. Išlo o medvedíka čistotného, ktorý ešte predtým v predajni spustošil regály a vypil viacero druhov alkoholu. V príspevku na sociálnych sieťach úradníci uviedli, že „veľmi opitého“ medvedíka previezli do útulku, kde ho nechali vytriezvieť a až potom ho vypustili späť do prírody.
„Po niekoľkých hodinách spánku a bez akýchkoľvek známok zranenia (možno okrem opice a zlých životných rozhodnutí) bol bezpečne vypustený späť do voľnej prírody a dúfajme, že pochopil, že vlámanie nie je riešením,“ uvádza sa v príspevku na Facebooku.
Ochrana zvierat okresu Hanover pomáha zachráneným zvieratám, ak sú nájdené vo voľnej prírode. „Útulok poskytuje veterinárnu starostlivosť zvieratám, ktoré nemajú domov alebo sú nechcené, kým si ich niekto neadoptuje alebo kým nie sú umiestnené do organizácie na záchranu zvierat,“ uvádza sa na webovej stránke útulku.