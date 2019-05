Le Penová blízko veľkého triumfu: Macron na kolenách, prvé čísla hovoria jasnou rečou

Populistická, protiimigračná strana získala podľa odhadov vo voľbách do Európskeho parlamentu 23 - 24 percent hlasov, zatiaľ čo Macronovo proeurópske hnutie 21,9 až 22,5%. Vyplýva to z odhadov prieskumných agentúr Ifop a Ipsos.

Značný nárast zaznamenali Zelení zo strany EELV, ktorých odhadované výsledky sa pohybujú medzi 12,8 až 13 percentami.Le Penová sa už medzičasom stihla vyhlásiť za víťazku volieb a vyzvala Macrona, aby rozpustil parlament.

Štvordňové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Svoje hlasy v nich mohlo odovzdať 426 miliónov oprávnených voličov z 28 štátov. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705. Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.