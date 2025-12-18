Nová šéfka MI6 zaťala do živého: Výrok, ktorý hovorí za všetko! Rusko vedie vojnu všade

LONDÝN - Nejde len o tanky a fronty. Podľa novej šéfky britskej rozviedky MI6 Rusko cielene rozširuje chaos ďaleko za bojiská – do online priestoru, infraštruktúry aj bežného života. Jej prvý verejný prejav zaznel v Londýne.
Front už nie je len na mape
Rusko podľa britskej zahraničnej spravodajskej služby neútočí iba zbraňami, ale systematicky využíva tzv. šedú zónu konfliktu. Uviedla to nová riaditeľka MI6 Blaise Metreweliová vo svojom prvom verejnom vystúpení od nástupu do funkcie.
Ako zdôraznila, hranice konfliktu sa rozšírili ďaleko za klasické bojiská. Bojuje sa podľa nej v digitálnom priestore, v uliciach miest aj v dodávateľských reťazcoch. Frontová línia je dnes podľa jej slov prakticky všade.
Manipulácia, zastrašovanie, strach
Metreweliová vo svojom pondelkovom prejave priamo v londýnskom sídle MI6 upozornila na ruské snahy zastrašovať, vyvolávať obavy a cielene manipulovať verejnosť. Britskú spoločnosť vyzvala, aby bola mimoriadne obozretná pri práci s informáciami a dôsledne si overovala zdroje.
V prostredí, kde sa podľa nej dezinformácie šíria rýchlejšie než overené fakty, považuje mediálnu gramotnosť za kľúčovú súčasť obrany demokratickej spoločnosti.
Zároveň zdôraznila, že každý musí rozumieť svetu, v ktorom žije – svetu, kde teroristické skupiny plánujú útoky a nepriatelia Západu cielene šíria strach, nátlak a klamstvá.
Drony, kyberútoky a hybridná vojna
Ako konkrétne príklady hybridných hrozieb uviedla výskyt dronov v okolí letísk a vojenských základní či kybernetické útoky namierené proti kritickej infraštruktúre. Práve tieto aktivity podľa nej ilustrujú ruský spôsob vedenia konfliktu mimo tradičných bojových línií.
Podľa šéfky MI6 je nevyhnutné pochopiť mechanizmy zastrašovania a manipulácie, pretože ich dôsledky zasahujú celú spoločnosť. Export chaosu označila za typický znak ruskej zahraničnej politiky, ktorý bude pokračovať dovtedy, kým nebude Kremeľ donútený svoj prístup zmeniť.
Británia podporu Ukrajine neoslabí
Metreweliová zároveň uistila, že Ukrajina sa nemusí obávať ochabnutia britskej podpory. Pomoc Kyjevu označila za kľúčovú nielen pre bezpečnosť Európy, ale aj pre globálnu stabilitu.
Podľa jej slov je tlak na Rusko nevyhnutný, ak má mať medzinárodný poriadok a suverenita štátov v budúcnosti reálny význam.
Skepsa voči rečiam o mieri
Nová šéfka MI6 otvorene spochybnila opakované vyhlásenia Vladimira Putina o pripravenosti rokovať o mieri. Pripomenula, že ruský prezident dlhodobo hrozí ďalším obsadzovaním ukrajinského územia v prípade odmietnutia ním navrhovaných podmienok.
Za mimoriadne tragické označila to, že v dôsledku prekrúcania histórie a Putinovej túžby po uznaní už zahynuli státisíce ľudí, pričom počet obetí podľa nej naďalej rastie.
Prvá žena na čele MI6
Blaise Metreweliová sa zapísala do histórie ako prvá žena, ktorá po viac než 116 rokoch povedie britskú zahraničnú rozviedku. V službe je známa aj pod tradičným krycím označením „C“, ktoré používajú všetci riaditelia MI6.
Tento zvyk siaha až k prvému šéfovi služby, siru Mansfieldu Smithovi-Cummingovi, ktorý sa podpisoval výlučne písmenom C, písaným zeleným atramentom.