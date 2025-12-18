Desivá nehoda v Alpách: Opitý Slovák za volantom zrazil chodkyňu! Rakúšania zúria, v ruke mal ešte toto

INNSBRUCK - Stačila chvíľa nepozornosti, alkohol a mobil v ruke. Slovenský sezónny pracovník v Tirolsku spôsobil vážnu dopravnú nehodu, po ktorej žena len zázrakom prežila. Rakúsky súd teraz rozhodol o jeho treste.
Nehoda počas sezóny v Tirolsku
Pred krajským súdom v Innsbrucku sa riešil prípad 42-ročného Slováka, ktorý počas zimnej sezóny pracoval v Pitztali v okrese Imst. V marci tam so svojím malým nákladným autom zrazil 39-ročnú chodkyňu, ktorá utrpela ťažké zranenia.
Podľa zistení súdu bol muž v čase nehody silne pod vplyvom alkoholu a počas jazdy sa venoval SMS správe od svojej priateľky. Hladina alkoholu v krvi bola spätne odhadnutá na 1,5 promile.
Obžalovaný sa na súde ani neukázal
Slovák sa na pondelkové pojednávanie nedostavil, svoju neúčasť však vopred ospravedlnil. Sudkyňa napriek tomu rozhodla, že proces prebehne v jeho neprítomnosti. Predčítala jeho výpoveď z policajného vyšetrovania, v ktorej sa k činu priznal a vyjadril ľútosť.
„Veľmi ma to mrzí,“ odkázal prostredníctvom spisu. Priznal, že kombinácia alkoholu a nepozornosti za volantom mala fatálne následky.
Tma, rýchlosť a reťazová situácia
Obžaloba bola podľa súdu mimoriadne závažná. Muž totiž jazdil príliš rýchlo, a to za zhoršených svetelných podmienok, keď už sa stmievalo. Po náraze do chodkyne navyše strhol volant tak prudko, že do nebezpečnej situácie vtiahol aj protiidúce vozidlo.
„Mohlo to dopadnúť ešte oveľa horšie. Je takmer zázrak, že poškodená dnes dokáže sedieť v tejto súdnej sieni,“ konštatovala sudkyňa.
Ťažké zranenia a výpadky pamäti
Zrazená žena utrpela polytraumu, dlhé týždne nebola schopná pracovať a následky nehody pociťuje dodnes. Pred súdom priznala, že si na samotný náraz vôbec nepamätá.
„Spomienky sa mi začali vracať až približne po mesiaci, keď som bola na rehabilitácii a krátky čas som bola odkázaná na invalidný vozík,“ uviedla podľa Kronen Zeitung. Dodnes má zníženú citlivosť v nohách a obmedzené zorné pole.
Bez brzdenia, bez zastavenia
Podľa rekonštrukcie nehody sa žena pohybovala v skupine ľudí v lyžiarskych topánkach po okraji cesty. Slovenský vodič ju zrazil bez toho, aby brzdil, a na mieste nezastavil.
Naopak – ako neskôr uviedol – po nehode si zo šoku doplnil alkohol a aby zakryl stopu, vyhodil kľúče od auta z balkóna. Napriek tomu ho polícia dokázala vypátrať.
Trest: väzenie, z ktorého časť nepodmienečne
Súd napokon uložil trest odňatia slobody na 12 mesiacov, z ktorých štyri mesiace musí Slovák absolvovať nepodmienečne vo väzení. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.