Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Desivá nehoda v Alpách: Opitý Slovák za volantom zrazil chodkyňu! Rakúšania zúria, v ruke mal ešte toto

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

INNSBRUCK - Stačila chvíľa nepozornosti, alkohol a mobil v ruke. Slovenský sezónny pracovník v Tirolsku spôsobil vážnu dopravnú nehodu, po ktorej žena len zázrakom prežila. Rakúsky súd teraz rozhodol o jeho treste.

Nehoda počas sezóny v Tirolsku

Pred krajským súdom v Innsbrucku sa riešil prípad 42-ročného Slováka, ktorý počas zimnej sezóny pracoval v Pitztali v okrese Imst. V marci tam so svojím malým nákladným autom zrazil 39-ročnú chodkyňu, ktorá utrpela ťažké zranenia.

Podľa zistení súdu bol muž v čase nehody silne pod vplyvom alkoholu a počas jazdy sa venoval SMS správe od svojej priateľky. Hladina alkoholu v krvi bola spätne odhadnutá na 1,5 promile.

Obžalovaný sa na súde ani neukázal

Slovák sa na pondelkové pojednávanie nedostavil, svoju neúčasť však vopred ospravedlnil. Sudkyňa napriek tomu rozhodla, že proces prebehne v jeho neprítomnosti. Predčítala jeho výpoveď z policajného vyšetrovania, v ktorej sa k činu priznal a vyjadril ľútosť.

„Veľmi ma to mrzí,“ odkázal prostredníctvom spisu. Priznal, že kombinácia alkoholu a nepozornosti za volantom mala fatálne následky.

Tma, rýchlosť a reťazová situácia

Obžaloba bola podľa súdu mimoriadne závažná. Muž totiž jazdil príliš rýchlo, a to za zhoršených svetelných podmienok, keď už sa stmievalo. Po náraze do chodkyne navyše strhol volant tak prudko, že do nebezpečnej situácie vtiahol aj protiidúce vozidlo.

„Mohlo to dopadnúť ešte oveľa horšie. Je takmer zázrak, že poškodená dnes dokáže sedieť v tejto súdnej sieni,“ konštatovala sudkyňa.

Ťažké zranenia a výpadky pamäti

Zrazená žena utrpela polytraumu, dlhé týždne nebola schopná pracovať a následky nehody pociťuje dodnes. Pred súdom priznala, že si na samotný náraz vôbec nepamätá.

„Spomienky sa mi začali vracať až približne po mesiaci, keď som bola na rehabilitácii a krátky čas som bola odkázaná na invalidný vozík,“ uviedla podľa Kronen Zeitung. Dodnes má zníženú citlivosť v nohách a obmedzené zorné pole.

Bez brzdenia, bez zastavenia

Podľa rekonštrukcie nehody sa žena pohybovala v skupine ľudí v lyžiarskych topánkach po okraji cesty. Slovenský vodič ju zrazil bez toho, aby brzdil, a na mieste nezastavil.

Naopak – ako neskôr uviedol – po nehode si zo šoku doplnil alkohol a aby zakryl stopu, vyhodil kľúče od auta z balkóna. Napriek tomu ho polícia dokázala vypátrať.

Trest: väzenie, z ktorého časť nepodmienečne

Súd napokon uložil trest odňatia slobody na 12 mesiacov, z ktorých štyri mesiace musí Slovák absolvovať nepodmienečne vo väzení. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Viac o téme: Dopravná nehodaSúd RakúskoSlovákZrazená chodkyňa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO V jednom z vozidiel
Hasiči zasahovali pri nehode v Bratislave: Vo vozidle zostala zakliesnená osoba
Domáce
Europol pritvrdil v pátraní
Europol pritvrdil v pátraní po najhľadanejších zločincoch: Na zozname svietia aj Slováci! POZOR, sú nebezpeční
Domáce
FOTO HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z
HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z rozprávky a potom VRAŽDA! Slovák Erik mal zabiť v Nemecku vlastnú ženu aj bábätko
Zahraničné
MIMORIADNE Čierny deň na
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine
Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine
Prominenti
Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Prominenti
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Správy

Domáce správy

FOTO V jednom z vozidiel
Hasiči zasahovali pri nehode v Bratislave: Vo vozidle zostala zakliesnená osoba
Domáce
undefined
Slovensko podáva ruku Pásmu Gaza: Prijíma piatich štipendistov z Gazy, študovať budú medicínu
Domáce
podpredseda vlády a minister
Taraba rokoval s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu
Domáce
Pri školách v Seredi na Komenského ulici začínajú merať ovzdušie: Dôvodom je ochrana detí a bezpečnosť
Pri školách v Seredi na Komenského ulici začínajú merať ovzdušie: Dôvodom je ochrana detí a bezpečnosť
Regióny

Zahraničné

Podozrenia z korupcie: Francúzska
Podozrenia z korupcie: Francúzska polícia zasahovala u ministerky kultúry
Zahraničné
Rakúsky súd rozhodol: Meta
Rakúsky súd rozhodol: Meta musí poskytnúť úplný prístup k osobným údajom
Zahraničné
undefined
Slovensko podáva ruku Pásmu Gaza: Prijíma piatich štipendistov z Gazy, študovať budú medicínu
Domáce
FOTO V USA havarovalo menšie
V USA havarovalo menšie súkromné lietadlo! Hlásia viacero obetí
Zahraničné

Prominenti

Adam Bárdy s manželkou
Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... A nehovoríme o rodine
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Barbara Corcoran
FOTO za milión: Pracháčka (76) na premiére dvihla sukňu a... Kuk!
Zahraniční prominenti
Posledná šanca byť pri
Posledná šanca byť pri tom: Beauty Ball Aleny Pallovej sľubuje bohatý program... Bude to veľkolepé!
Domáci prominenti
Amanda Seyfried
Slávná herečka botox miluje: Nemohla si ho pichnúť celý rok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Medvedík čistotný sa opil
Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti
Losos ako najtoxickejšia ryba
Losos ako najtoxickejšia ryba na svete? Takéto sú dôvody
vysetrenie.sk
Nevesta otvorila svadobné fotky
Nevesta otvorila svadobné fotky a zostala v ŠOKU: Medzi hosťami bola úplne CUDZIA žena! PRAVDA ju dorazila
Zaujímavosti
Sliepka Lída zalarmovala políciu.
Na pokojný podvečer v Plzni len tak nezabudnú: ZÁHADNÁ sliepka zalarmovala políciu! Napokon dostal aj MENO
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce

Ekonomika

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy

Šport

ŠK Slovan Bratislava – BK Häcken: Online prenos z posledného zápasu belasých v Konferenčnej lige
ŠK Slovan Bratislava – BK Häcken: Online prenos z posledného zápasu belasých v Konferenčnej lige
Konferenčná liga
SSC Neapol – AC Miláno: Online prenos zo semifinále Supercoppa Italiana v Saudskej Arábii
SSC Neapol – AC Miláno: Online prenos zo semifinále Supercoppa Italiana v Saudskej Arábii
Coppa Italia
Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Ostatné
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Biatlon

Auto-moto

TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu

Technológie

Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Bezpečnosť
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Android
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Aplikácie a hry
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Armádne technológie

Bývanie

7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili
Domáce
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili ďalšie dokumenty z Epsteinovej kauzy! Miro Lajčák pózuje s pedofilom v jeho vile
ŠOKUJÚCE zistenia v prípade
Domáce
ŠOKUJÚCE zistenia v prípade tragédie na D1: Žena (†52) mala byť mŕtva ešte pred zrážkou s nákladiakom! VRAŽDA
Polícia mala čo robiť:
Zahraničné
Polícia mala čo robiť: Polonahý muž (52) vystrájal a hulákal na recepcii, napadnutie bola posledná kvapka!
Na webe sa objavili
Zahraničné
Beštie v ľudskej koži! Unikli tváre teroristov zo Sydney! Takto trávili otec so synom posledné dni pred masakrom

Ďalšie zo Zoznamu