Beštie v ľudskej koži! Unikli tváre teroristov zo Sydney! Takto trávili otec so synom posledné dni pred masakrom

SYDNEY - Mesiac mimo Austrálie, lacný hotel v červenej štvrti a otázniky, ktoré vyšetrovateľov znepokojujú dodnes. Objavili sa fotografie pasov mužov obvinených z masakry pri Bondi Beach a nové detaily o ich pobyte na juhu Filipín.
Fotografie, ktoré otvorili nové otázky
Filipínske médiá zverejnili fotografie pasov, ktoré mali počas novembrovej cesty používať Sajid Akram (50) a jeho syn Naveed Akram (24) – muži obvinení z teroristického útoku v austrálskom Sydney. Zábery zahŕňajú indický pas otca a austrálsky pas syna, ako aj snímky z imigračných kontrol.
Sajidov pas bol vydaný v roku 2022, ako miesto narodenia uvádza indický Hajdarábad a trvalý pobyt v Sydney. Dokument jeho syna vznikol v roku 2021; Naveed sa už predtým dostal do pozornosti austrálskej kontrarozviedky ASIO pre kontakty na islamistickú sieť v Sydney.
Cesta na juh Filipín
Obaja muži odleteli zo Sydney 1. novembra, pristáli v Manile a následne pokračovali vnútroštátnym letom do Davaa, druhého najväčšieho mesta Filipín. Ako konečnú destináciu uviedli práve toto mesto, kde zostali až do 28. novembra, keď sa rovnakou trasou vrátili späť do Austrálie.
Podľa filipínskeho imigračného úradu sa počas pobytu oficiálne nepresúvali do iných oblastí krajiny. Vyšetrovatelia však preverujú, či Davao neslúžilo len ako vstupná brána k ďalším miestam na ostrove Mindanao.
Hotel v červenej štvrti
Počas takmer celého mesiaca bývali v lacnom hoteli GV Hotel v štvrti Poblacion – oblasti známej nočným životom, masážnymi salónmi a podnikmi, ktoré vyhľadávajú najmä zahraniční turisti. Ubytovaní boli v malej izbe s dvoma posteľami, starým televízorom a vlastnou kúpeľňou.
Zamestnanci hotela uviedli, že dvojica si pôvodne rezervovala pobyt len na niekoľko dní, no opakovane si ho predlžovala. Platili v hotovosti, väčšinu času trávili v izbe a vychádzali len krátko – najmä po jedlo. Podľa personálu sa s nikým nestretávali a nepôsobili ako typickí turisti.
Bez dôkazov o výcviku, tvrdí Manila
Austrálske orgány preverujú informácie, podľa ktorých mali muži absolvovať vojenský alebo teroristický výcvik. Filipínske úrady tieto tvrdenia odmietajú. Národný bezpečnostný poradca Eduardo Año uviedol, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa presunuli do mesta Marawi, ktoré je považované za bývalú baštu extrémistov napojených na Islamský štát.
„Samotná návšteva krajiny neznamená výcvik. Dĺžka pobytu by navyše neumožnila žiadny systematický tréning,“ povedal Año. Filipínska armáda zároveň zdôraznila, že počet militantov napojených na IS je v regióne dnes výrazne nižší než v minulosti.
Miesto, ktoré budí podozrenie
Mindanao, kde sa Davao nachádza, má dlhú históriu násilia spojeného s islamistickými skupinami. Mesto Marawi sa v roku 2017 stalo dejiskom obliehania zo strany extrémistov, čo viedlo k masívnemu vysídleniu obyvateľov. Práve preto je oblasť dlhodobo pod drobnohľadom bezpečnostných služieb.
Filipínska vláda však odmieta označenie krajiny za „výcvikový tábor IS“ a hovorí o zavádzajúcej interpretácii situácie.
Návrat a krvavý útok
Po návrate do Sydney sa situácia dramaticky vyostrila. V nedeľu večer sa otec so synom presunuli autom z prenajatej nehnuteľnosti v Campsie do východných štvrtí mesta. Vozidlo zaparkovali pri pobreží, na okno umiestnili vlajku IS a následne spustili streľbu na rodiny oslavujúce Chanuku v parku neďaleko Bondi Beach.
Zahynulo 15 ľudí vo veku od 10 do 87 rokov, desiatky ďalších utrpeli zranenia, vrátane policajtov. Sajid Akram bol na mieste zastrelený. Jeho syn Naveed prežil, po prebudení z kómy čelí desiatkam obvinení, vrátane vrážd a teroristických trestných činov.
Vyšetrovanie pokračuje
Austrálske aj filipínske úrady naďalej spolupracujú. Vyšetrovatelia analyzujú pohyb oboch mužov, ich finančné transakcie, mobilné dáta aj možné kontakty. Otázka, čo presne robili počas mesiaca na Filipínach, zatiaľ zostáva bez jasnej odpovede.