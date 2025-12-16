Škandál v PS! Členka strany šírila protižidovské konšpirácie po terore v Sydney: Vylúčenie zo strany

BRATISLAVA – Počas víkendu došlo k brutálnemu útoku. Na pláži v austrálskom Sydney otec so synom zabili 15 ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. O život prišla aj Slovenka Marika Pogány. Tragédia pochopiteľne zasiahla aj židovskú náboženskú obec na Slovensku. Udalosť odsúdili viacerí slovenskí politici. Židia na Slovensku však poukázali aj na jeden príspevok, ktorý sa z toho vymykal – na svedomí ho má mať kandidátka do NR SR 2023 vo farbách Progresívneho Slovenska Veronika Kvietková.
„Ďakujeme za všetky kondolencie a vyjadrenia spoluúčasti po antisemitskom teroristickom čine v Sydney. Svojím obsahom sa líši len vyjadrenie mladej političky Kvietkovej. Jej vyjadrenie je na priloženej fotografii,“ uviedol Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku.
Narážali tak na príspevok, ktorý k videu, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, napísala: „Prečo ma vlastne ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisahanie Mossadu, a že ´nadradení Židia´ v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protimoslimskú nenávisť a propagandu." Príspevok mal byť zverejnený na jej súkromnom účte na Instagrame.
Židovský zväz na tieto slová reagoval ironicky. „Pani Veronika Kvietková, volal nám službukonajúci dispečer z Mossadu, že Vás máme poprosiť, aby ste neprezrádzali dobre strážené tajomstvá," odkázali jej. "My k odkazu dodávame, že ak by ľudská zloba a hlúposť vyrábala elektrinu, vďaka Vám by nikto na Slovensku energopomoc nepotreboval,“ dodali.
Veronika Kvietková v roku 2023 vtedy ako 25 ročná študentka neúspešne kandidovala v parlamentných voľbách za stranu Progresívne Slovensko. „Kandidujem za Progresívne Slovensko s číslom 80. Vašou poslankyňou v NR SR sa chcem stať, pretože mám schopnosti a skúsenosti, vďaka ktorým som silnou zástupkyňou najmä žien a mladých ľudí a mám unikátne nápady ako veci na Slovensku zlepšiť, aby sme si tu všetci vedeli predstaviť našu budúcnosť. Vždy som bola aktívna vo svojom okolí a verím, že každý z nás môže robiť viac než to, čo sa od nás vyžaduje/očakáva. Nespravodlivosť ma neparalyzuje, neženie k apatii a rezignácii, práve naopak, motivuje ma bojovať za to, čo považujem za správne. Za moje hodnoty, princípy, ideály a víziu moderného Slovenska, v ktorom radi žijeme a ktoré si zaslúžime. Pretože vždy môžeme urobiť viac a lepšie. Zároveň verím, že je najvyšší čas, aby ženy tvorili rovnakú časť zastúpenia v rozhodovacích orgánoch. Môj osobný krok k tomuto cieľu je práve moja kandidatúra,“ napísala v tom čase o sebe.
PS rieši vyhadzov zo strany
So žiadosťou o stanovisko sme sa obrátili aj na stranu Progresívne Slovensko. "Vyjadrenia p. Kvietkovej považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s hodnotami PS a dôrazne ich odmietame," uviedli pre Topky.sk. Predsedníctvo PS ešte dnes rozhodne o pozastavení jej členstva v hnutí, a zároveň bude podaný podnet na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany.
Bezprostredne po nedeľnom útoku uviedol líder strany Michal Šimečka, že v Austrálii zabíjala nenávisť a antisemitizmus, ktoré v našej spoločnosti nemajú miesto. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a známym obetí včerajšieho útoku v Sydney. Jednou z nich je aj Slovenka, pani Marika Pogany. Sústrasť vyjadrujem aj slovenskej židovskej komunite, ktorá prišla o svoju členku,“ povedal.
Incident sa odohral v nedeľu na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Miestne úrady zatiaľ potvrdili 16 mŕtvych a 40 zranených. Masaker spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom. Starší z mužov je mŕtvy, mladší skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici.