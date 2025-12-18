Posledná šanca byť pri tom: Beauty Ball Aleny Pallovej sľubuje bohatý program... Bude to veľkolepé!

BRATISLAVA - Ak máte tematický gala zážitok odložený v hlave v priečinku „ešte uvidím“, práve teraz je moment ho zavrieť. Zostáva už len posledných 42 lístkov – a tento ročník nie je postavený na sľuboch, ale na programe, ktorý znie ako definícia večera, na aký sa chodí raz za čas a potom sa o ňom hovorí celé mesiace.
Beauty Ball od začiatku razí cestu výnimočnosti. Nechce byť iba „pekný ples“. Jeho ambícia je jasná: vytvoriť noc, ktorá má emóciu, význam, vlastnú estetiku a lesk. Aj preto je tohtoročná téma postavená na Metamorfóze – nie ako módny trik, ale ako atmosféra, ktorá sa má odohrať pred očami stoviek hostí naživo. Zakladateľka podujatia Alena Pallová to pomenúva presne: „Beauty Ball nie je o dokonalosti v jej statickej podobe.“
Aby metamorfóza nezostala len slovom na plagáte, k bálu sa pridáva Michal Yak.sha Novotný – ako creative director consultant. Jeho úloha je jednoduchá, ale zásadná: strážiť, aby mal večer jednotnú estetiku, vlastný jazyk a rytmus, ktorý vás nepustí len do role pozorovateľa. „Chcem, aby sa ľudia cítili ako súčasť deja,“ hovorí. Presne do tejto logiky zapadá aj výber hostí a zážitkov, ktoré vás čakajú.
Legendy, ktoré majú váhu
Sú mená, pri ktorých nepotrebujete veľké vysvetľovanie. Nie preto, že sú „známe“, ale preto, že majú v sebe čas – a ten je na pódiu vždy cítiť.
Richard Müller je presne ten typ interpreta, pri ktorom sa večer prirodzene zlomí do ticha, ktoré nie je prázdne. „Takéto miesto vás prinúti spomaliť,“ hovorí a sľubuje atmosféru, kde sa hudba nehrá „na efekt“, ale pre význam. „Metamorfóza je pre mňa o vnútornom pohybe. O tom, že človek zostáva pravdivý, aj keď sa mení,“ dodáva.
Helena Vondráčková do toho vnesie noblesu. „Za svoj život som prešla mnohými premenami – či už pracovnými, umeleckými, ale aj osobnými. Aj to bol možno dôvod, prečo ma téma bálu – Metamorphosis okamžite oslovila. Cítiť z nej silu, noblesu aj pravdu,“ teší sa na ples Vondráčková.
A Mária Čírová? Tá má vzácny dar, že z koncertu spraví živú unikátnu spomienku. S Beauty Ballom je prepojená od jeho začiatku. „Účinkovala som už na prvom bále a mám naň naozaj silné spomienky – ešte dnes cítim zimomriavky, keď si na to spomeniem. Preto sa nesmierne teším, že môžem byť súčasťou aj tohto veľkolepého diela, ktoré sa pre rok 2026 pripravuje.“
Symfonici ako veľké „áno“ večera
Západočeský symfonický orchester v tomto programe určite nie je kulisa. Je to chrbtica večera – elegantná, výrazná a s prirodzenou gradáciou. Jeho riaditeľ Vladimír Smutný hovorí: „Hudobníci z orchestra sú profesionáli, ktorí ku všetkým koncertom a vystúpeniam pristupujú s vážnosťou v zmysle maximálnej kvality. Inak tomu nebude ani pri prestížnej akcii – akou Beauty Ball je. Hoci je svojim poňatím z podstaty iná, než sme pri bežnom koncertnom fungovaní zvyknutí, je to pre nás spestrenie a milá výzva. Rád by som podotkol, že ak vo všeobecnosti chceme hudbou v poslucháčoch vyvolať emócie, je asi jedno, či to je v koncertnej sále alebo na krásnom galavečere, kde budú mať možnosť okúsiť viacero oblastí ľudskej umeleckej tvorivosti. Dôležitá je najmä snaha priniesť hostkám a hosťom hudbu v najlepšej kvalite, s muzikantskou radosťou a entuziazmom. Vystihnúť tu správnu chvíľu, keď chcú hudbu naozaj vnímať a nechať sa ňou osloviť. Potom sa emócie a radosť dostavia úplne prirodzene a nefalšovane.“
Laserová show Ašota Haasa
Ašot Haas patrí k autorom, ktorí sa nedajú zavrieť do jednej škatuľky. Jeho tvorba osciluje na hranici dizajnu, sochárstva a sklárskeho výtvarníctva, je vizionárska, nadčasová a postavená na citlivom prepájaní umenia s technológiami. V Zimnej jazdiarni pridá ruku k dielu aj on. Pripravuje svetelno-vizuálnu prezentáciu – laserovú, „site-specific intervenciu“ navrhnutú priamo pre tento priestor a jeho energiu. Zaujímavý je už samotný fakt, že ide o koncept vytvorený pred piatimi rokmi, ktorý doteraz neuzrel verejné svetlo sveta. „Ide o koncept, ktorý prirodzene nadväzuje na viaceré príbuzné projekty realizované v zahraničí, ktoré v posledných rokoch zaznamenali výrazný úspech a získali odborné ocenenia. Je založený na prepojení obrazu, zvuku a pohybu. Divák sa stáva aktívnou súčasťou vizuálneho deja. Prostredníctvom laserových projekcií v priestore vzniká abstraktné svetelné dianie, ktoré je generované a neustále menené na základe pohybu prítomných osôb. Každý pohyb tak priamo ovplyvňuje výslednú vizuálnu kompozíciu, čím vzniká jedinečný, neopakovateľný vizuálny zážitok,“ približuje prípravy umelec. A aby metamorfóza obsiahla „galerijnú“ vrstvu, súčasťou budú aj vybrané svetelné objekty – autonómne prvky, ktoré dotvoria atmosféru a posilnia vizuálnu aj emocionálnu stopu večera.
Prečo sa oplatí rozhodnúť teraz
Beauty Ball 2026 má presne ten typ line-upu, ktorý sa nedeje často: legendy, ktoré netlačia na pílu, symfonickú energiu, a technologický moment, ktorý nebude „šou pre šou“, ale živý dialóg s publikom. A ak si z tohto textu máte odniesť jednu vetu, nech je to táto: „Krása má zmysel len vtedy, keď má dušu.“ Zostáva už len posledných 42 lístkov. Ak ste doteraz váhali, tak nie preto, že by nebol dôvod ísť – ale preto, že ste ešte nevideli celý obraz. Teraz ho máte.
