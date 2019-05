Zlúčenie viacerých volieb do jedného dňa by mohlo zvýšiť volebnú účasť, myslí si Šefčovič

Maroš Šefčovič

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Zlúčenie viacerých druhov volieb do jedného dňa by mohlo zvýšiť volebnú účasť voličov. V diskusnej relácii V politike na TA3 to dnes povedal podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.