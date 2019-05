Zatiaľ nie je jasné, kto koľko mandátov v Europarlamente obsadí, tvrdí sociológ Hřích

„O paralelné sčítania sa snažia jednotlivé politické subjekty, ktoré mali svojich zástupcov vo volebných komisiách. Nie každý mal zástupcu úplne všade. Preto sa tie čísla môžu meniť a bude kľúčové počkať na oficiálny výsledok. To, čo sa tam môže zmeniť, je pozícia hnutia OĽaNO, ktoré je tesne nad potrebným kvórom päť percent. Jedna z vecí, ktoré odhalia až finálne zrátanie a počet jednotlivých hlasov, je potrebný pri modely výpočtu mandátov,“ povedal Hřích s tým, že keď je niekto blízko piatich percent pri istej matematickej konštelácii nie je úplne isté, či bude mať mandát. „Bude dôležité počkať na oficiálne výsledky. Každý hlas je dôležitý,“ dodal. Rovnako sa ukáže aj pozícia SMK, ako aj to, či bude SaS tá, teraz obsadí jeden mandát v EP a po brexite ďalší.

Pre KDH sú tieto voľby podľa Hřícha potvrdením toho, že sa vracajú do politiky, Most-Híd by mal zas pracovať na tom, aby svoju pozíciu na politickej scéne zastabilizoval. Volebnú účasť 20 percent považuje oproti predchádzajúcej účasti vo voľbách do EP v roku 2014 (13,05 percenta) za vynikajúcu. „Aj keď to číslo 20 percent je stále veľmi nízke, ale je to vynikajúce z toho pohľadu, že cestu k volebným urnám si našlo o polovicu viac voličov ako v minulom kole volieb do EP. Niečo podobné sa stalo pri voľbách do VÚC. Vtedy sa zvýšila účasť a uspeli najmä opoziční kandidáti. Teraz podľa predbežných údajov sa zdá, že sa zopakovalo niečo podobné,“ dodal.

Podľa predbežného neoficiálneho sčítania, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút, koalícia PS-Spolu získala 20,11 percenta hlasov voličov, Smer-SD 15,72 percenta a ĽSNS 12,07 percenta. KDH má podľa informácii Smeru podporu 9,69 percenta voličov, SaS 9,62 percenta. Hnutie OĽaNO oslovilo 5,25 percenta, SMK 4,96 percenta a SNS 4,09 percenta, Kresťanská únia 3,84 percenta a Most-Híd 2,59 percenta.

Hnutie OĽaNO zverejnilo predbežné neoficiálne výsledky, ktoré vychádzajú z ich paralelného sčítavania 95 percent hlasov voličov. Podľa tohto PS-Spolu získala 19,5 percenta hlasov voličov, Smer-SD 15,9 percenta, ĽSNS 12,2 percenta, KDH 9,6 percenta, SaS 9,5 percenta, OĽaNO 5,2 percenta hlasov voličov. SMK podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnilo OĽaNO, získalo podporu 4,9 percenta, SNS 4,0 percenta, Kresťanská únia 3,9 percenta, hnutie Sme rodina 3,1 percenta a Most-Híd 2,5 percenta hlasov.