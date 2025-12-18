Polícia mala čo robiť: Polonahý muž (52) vystrájal a hulákal na recepcii, napadnutie bola posledná kvapka!

PRAHA - Práca mestských policajtov v teréne znie síce odvážne a hrdinsky, no vôbec to nie je med lízať. Kým nie ste priamo v teréne a nevyskúšate si každý extrém, nebudete priamo vedieť ohodnotiť náročnosť tohto povolania. Svoje by o tom vedeli rozprávať príslušníci pražskej mestskej polícia, ktorí si museli poradiť s nepríčetným polonahým mužom, ktorý na nich kričal vulgárne nezmysly v angličtine so značným prízvukom.
VIDEO Pozrite si zásah mestskej polície voči polonahému mužovi:
Nateraz nie je známe, čo muž na recepcii robil a ani to, či bol obyvateľom bytového domu, kde tento cirkus robil. Faktom však je, že ho polícia prichytila na prízemí len v spodnej bielizni a v lámavej angličtine s neznámym prízvukom im tvrdil, že bytový dom mu patrí a že ide zo sprchy.
Muž vykrikoval vulgárnosti v angličtine
Už zo začiatku policajného videa je zrejmé, že situácia už pár minút trvala a muži zákona sa snažili tohto človeka presvedčiť, aby z priestorov odišiel. "Já sa potrebujem niekam posunúť. Hlavne vy, ak ste tu polonahý, tak ja by som mal ustúpiť," odpovedal v českom jazyku mužovi so značným sarkazmom policajt.
"Hliadka z Prahy 8 riešila v bytovom dome na Rohanskom nábreží agresívneho muža, ktorý odmietal opustiť priestor recepcie. Polonahý muž hovoril iba anglicky, a to značne nezrozumiteľne. Jeho slovné útoky najprv cielili na recepčného, potom sa presunuli na strážnikov," popísala polícia.
Prišiel útok
Polonahý muž sa náhle k jednému z policajtov rozbehol a pokúsil sa o úder, prišli na rad donucovacie prostriedky a skončil na zemi v putách. "Za sprievodu hliadky previezli záchranári 52-ročného muža na odborné zdravotnícke pracovisko. Podozrenie o priestupku bude postúpené správnemu orgánu," uzavreli.