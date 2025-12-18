Taraba rokoval s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostedia SR Tomáš Taraba rokoval v metropole Bavorska s predstaviteľmi nemeckej automobilky BMW. Témou stretnutia bola podpora prežitia a zachovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku aj v Európskej únii.
Vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba považuje aktuálny návrh EÚ v otázkach budúcnosti automobilového priemyslu za kozmetickú bezvýznamnú úpravu, ktorá nič zásadné nerieši a daný návrh považuje za nedostatočný. „Informácie, že EÚ prišla so zrušením zákazu výroby spaľovacích motorov po roku 2035, sú iba mediálnou bublinou, ktorá v skutočnosti neprinesie zmysluplné riešenia pre podporu konkurencieschopnosti automobilového priemyslu,” zdôraznil Taraba.
Slovensko dodáva iba pre automobilku BMW komponenty za takmer 2 miliardy eur.
„Budeme podporovať zmysluplné riešenia a urobíme všetko preto, aby sa zohľadnili záujmy automobilového peemyslu, od ktorého z veľkej časti závisí rozvoj hospodárstva v Európskej únii aj blahobyt jej občanov, bez ktorého nie je možné podporovať sociálnu ani environmentálnu politiku,” uzavrel Taraba.