FOTO za milión: Pracháčka (76) na premiére dvihla sukňu a... Kuk!

NEW YORK - Prečo to urobila, vie zrejme len ona sama! Podnikateľka, investorka a hviezda televíznej šou Shark Tank - Barbara Corcoran bola jedným z hviezdnych hostí nedávnej premiéry filmu Marty Supreme. Počas pózovania prítomným fotografov bola taká rozkokošená až ukázala i to, čo nechcela. Alebo chcela?!
Hoci Barbara Corcoran počas študentských čias počúvala, že nikdy nič nedokáže, opak je pravdou. Dnes je jednou z najznámejších podnikateliek v Amerike, pôsobí ako motivačná rečníčka a objavuje sa aj ako "žralok", t.j investor v úspešnej televíznej šou Shark Tank.
Slávna pracháčka sa pravidelne objavuje aj v spoločnosti. Nedávno zavítala na premiéru filmovej novinky Marty Supreme, kde si zaručila značnú pozornosť. Nuž, a docielila to pomerne zaujímavým spôsobom.
Počas pózovania prítomným fotografom totiž 76-ročná dáma nadvihla sukňu svojich šiat a všetkým ukázala spodnú bielizeň. Ak sa pýtate, prečo to urobila, odpovedať vám nevieme. Ale za svoje stehná sa hanbiť nemusí. Čo poviete?
