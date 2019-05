Salvini mieri za ďalším úspechom: V Taliansku dominuje pravicovo-populistická Liga Severu

Matteo Salvini

Zdroj: SITA/Annamaria Loconsole/ANSA via AP

RÍM - Talianska pravicovo-populistická Liga Severu, vedená vicepremiérom Matteom Salvinim, zvíťazila v nedeľňajších voľbách do Európskeho parlamentu v Taliansku. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, ktoré boli v Taliansku otvorené až do 23.00 h SELČ.