ŠOKUJÚCE zistenia v prípade tragédie na D1: Žena (†52) mala byť mŕtva ešte pred zrážkou s nákladiakom! VRAŽDA

TRENČÍN - Prípad tragickej dopravnej nehody na diaľnici D1 pri Trenčíne, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia, dostáva nové a šokujúce kontúry. Podľa prvotných informácií mala byť 52-ročná žena, pôvodne označená ako vodička osobného vozidla Renault Thalia, mŕtva už niekoľko desiatok minút pred samotnou zrážkou.
V utorok (16. 12.) krátko po polnoci došlo na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce, v smere na Žilinu, k vážnej dopravnej nehode s tragickými následkami. Polícia niekoľko hodín po nehode uviedla, že podľa predbežných informácií "52-ročná vodička osobného vozidla Renault Thalia z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazila s protiidúcim nákladným vozidlom značky Scania". Pri zrážke utrpeli vodička a jej 61-ročný spolujazdec vážne zranenia, ktorým na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna vyviazol bez zranení.
Prípad však dostáva nové a šokujúce kontúry. Podľa prvotných informácií mala byť 52-ročná žena, pôvodne označená ako vodička osobného vozidla Renault Thalia, mŕtva už niekoľko desiatok minút pred samotnou zrážkou. Informujú o tom tvnoviny.sk. Tieto závery mali vyplynúť z bližšieho skúmania obetí nehody a okolností na mieste. Naznačuje to, že za volantom mohol v skutočnosti sedieť 61-ročný spolujazdec, ktorý pri čelnej zrážke s kamiónom taktiež zahynul.
Polícia pôvodne začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Počas dôsledného vyšetrovania tohto skutku boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých si spisový materiál prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne a vo veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy," informovala vo štvrtok trenčianska krajská polícia a dodala, že sa týmto prípadom aj naďalej intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku. "Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to procesná situácia umožní," konštatuje na záver.