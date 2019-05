Ak bude 20-percentná účasť, bude to dobré, zhodujú sa Bilčík, Lexmann a Jurzyca

BRATISLAVA – Hoci Slovensko ešte stále nepozná oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ak sa potvrdí 20-percentná účasť, bude to dobré. Zhodujú sa na tom kandidáti na poslancov EP Miriam Lexmann (KDH), Vladimír Bilčík (PS/Spolu) a Eugen Jurzyca (SaS).

Dnes podvečer spolu diskutovali na pôde Európskeho informačného centra v Bratislave. Jurzyca upozornil, že nie je dôležitá len účasť vo voľbách, ale aj súťaž ponúk a zdá sa mu, že aj tá sa tieto voľby zlepšila. Okrem toho všetci odmietli spoluprácu s europoslancami za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Ako povedala Lexmann, pokiaľ ide o účasť, sama v kampani cítila mobilizačné aktivity. Najviac je zvedavá na to, či sa podarilo zvýšiť aj volebnú účasť medzi mladými. Pred piatimi rokmi k voľbám prišlo 13 percent obyvateľov, pričom len šesť percent mladých. Teraz by podľa neoficiálnych výsledkov mala byť účasť okolo 20 percent. Ak sa potvrdí, že KDH získa nad deväť percent, bude to považovať za úspech aj vzhľadom na štiepenie KDH, ku ktorému došlo pred voľbami.

Vladimír Bilčík Zdroj: SITA/Jana Birošová

Na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu, odpovedala, že spoluprácu si nevie predstaviť. Vie si však predstaviť, že sa im pokúsi vysvetliť, v čom a prečo sa mýlia a prečo ich správanie nie je v poriadku. Pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, Lexmann tvrdí, že si musíme zodpovedať otázku, akú Úniu chceme. O tom treba diskutovať, dodala.

Riešime existenčné problémy

Kandidát Spolu na kandidátke koalície Progresívne Slovensko/Spolu Vladimír Bilčík tvrdí, že pokiaľ ide o neoficiálne výsledky, nepáči sa mu, že unikli. Priznal, že ak sa volebná účasť bude začínať dvojkou, bude rád. Ak stúpne účasť v celej EÚ, vidí za tým to, že riešime existenčné problémy – brexit či nárast extrémizmu. Pokiaľ ide o spoluprácu s ĽSNS, Bilčík ju jasne odmietol. „Takúto spoluprácu si neviem predstaviť ani ja, ani nikto iný v našej koalícii,“ dodal.

Líder kandidátky SaS Eugen Jurzyca je rád, že sa podarilo zlepšiť nielen účasť, ale aj súťaž programov. Ako dodal, v kampani sa ich ľudia často pýtali na fungovanie právneho štátu. Pripomenul, aby občania nezabúdali na to, aké strany žiadali vystúpenie z EÚ. „Keď niekto vstupuje do politiky s tým, že má blízko k totalitným riešeniam, možno si dáva pozor v dobrých časoch, ale keď príde kríza, a tá príde, bude mať blízko k totalitným riešeniam,“ tvrdí Jurzyca, ktorý takisto odmietol spoluprácu s kotlebovcami.

Eugen Jurzyca Zdroj: SITA/Jana Birošová

Na otázku, či je spokojný so straníckym výsledkom, odpovedal, že majú dva mandáty, čo je o sto percent viac. „Ale súčasne sme mali menej percent, než máme v preferenciách do NR SR. To je signál, ktorý ukazuje, že máme rezervy a budeme sa tým zaoberať,“ povedal Jurzyca. Ocenil, že tieto voľby podľa všetkého ukázali posilnenie strán, s ktorými si vedia predstaviť stabilnú koalíciu na Slovensku.

Možní europoslanci odpovedali aj na otázku, či by podporili nomináciu Maroša Šefčoviča do novej Európskej komisie, ktorá sa po voľbách začne tvoriť. Upozornili, že ide o nomináciu vlády a oni ako poslanci EP nemajú veľa možností to ovplyvniť. Avizovali však, že nech vláda nominuje kohokoľvek, čakajú ho v Európskom parlamente náročné vypočúvania.

V Európskom informačnom centre dnes večer zástupcovia Kancelárie EP na Slovensku, ale aj Zastúpenia Európskej komisie sledujú výsledky volieb do EP. Oficiálne výsledky zverejní Štatistický úrad SR dnes o 23:00.