Eurovoľby vrcholia: Volí sa v 21 štátoch, hlas môže odovzdať takmer pol miliardy ľudí

Hlasovať môžu v 10.277 volebných okrskoch a na 132 zastupiteľských úradoch Maďarska v 93 krajinách sveta, pričom viac ako 115.000 zaregistrovaných občanov Maďarska s trvalým pobytom mimo Európskej únie (EÚ) môže svoj hlas odovzdať listom.

V jednokolových voľbách súperia medzi sebou kandidáti straníckych zoznamov deviatich strán a blokov strán, ktoré museli v zmysle platných právnych noriem k účasti na voľbách zozbierať 20.000 podpisov. Pred piatimi rokmi prišlo k urnám 29 percent voličov, teraz môže tento podiel dosiahnuť podľa expertov až 32 percent, avšak nie je vylúčená ani 40-percentná účasť.

21 členských štátov EÚ

V 21 z 28 členských štátov Európskej únie sa v nedeľu hlasuje vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Počas posledného dňa volieb do EP, ktoré prebiehajú od 23. do 26. mája, svoj hlas odovzdajú napríklad voliči v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku či Poľsku, píše agentúra DPA.

Približne 418 miliónov ľudí v celej Európe si od štvrtku môže vyberať svojich kandidátov do EP, ktorý tvorí spolu 751 členov. V piatok sa začali voľby otvorením volebných miestností v Holandsku a Spojenom kráľovstve. Británia je po predĺžení termínu vystúpenia z EÚ do 31. októbra ešte stále členským štátom EÚ, mala teda aj povinnosť voľby usporiadať. Ak by sa tak nestalo, 1. júna by automaticky došlo k brexitu bez dohody.

Voľby do EP pokračovali v sobotu v Írsku, Česku (kde sa volilo v piatok aj v sobotu), Litve, na Malte aj na Slovensku. Výsledky volieb nemôžu byť zverejnené, skôr než sa v nedeľu o 23.00 h zatvoria volebné miestnosti v poslednej krajine, ktorou je Taliansko.

Výsledky volieb budú mať veľký vplyv na to, kto sa stane novým predsedom Európskej komisie a v tejto funkcii nahradí Jeana-Clauda Junckera, poznamenala DPA. Európsky parlament je zákonodarná inštitúcia EÚ, do ktorej si svojich zástupcov každých päť rokov volia priamo občania. Parlament vo väčšine oblastí prijíma legislatívu spolu s Radou EÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov vlád členských krajín.