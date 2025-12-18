EXKLUZÍVNE V USA zverejnili ďalšie dokumenty z Epsteinovej kauzy! Miro Lajčák pózuje s pedofilom v jeho vile

WHASHINGTON - Demokrati vo Výbore pre dohľad nad Snemovňou reprezentantov vo štvrtok zverejnili 68 fotografií získaných z pozostalosti Jeffreyho Epsteina, deň pred termínom, ktorý mal Trumpova administratíva uplynúť na zverejnenie oveľa väčšej skupiny Epsteinových spisov. Najväčším odhalením je opäť exminister a poradca premiéra Fica MIroslav Lajčák.
Kauza Jeffreyho Epsteina opäť ožíva. Demokrati z Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov USA zverejnili novú sadu 68 fotografií a dokumentov získaných z Epsteinovej pozostalosti. Tento krok prichádza len deň pred kľúčovým termínom, kedy má americké ministerstvo spravodlivosti odtajniť rozsiahly balík spisov.
Miro opäť na scéne!
Séria fotografií zachytáva úryvky z románu Vladimira Nabokova „Lolita“ (príbeh o zneužívaní 12-ročného dievčaťa) napísané priamo na tele neidentifikovanej osoby – na hrudi, krku či pozdĺž chrbtice. Zahraničné pasy a doklady: Medzi dokumentmi sa našli pasy žien z Ukrajiny, Ruska, Litvy či Českej republiky. Podľa výboru išlo o ženy, s ktorými bol Epstein v kontakte.
V materiáloch sa objavujú aj mená a fotografie známych ľudí, ako napríklad Bill Gates či lingvista Noam Chomsky. Predchádzajúce úniky obsahovali aj mená ako Donald Trump či Bill Clinton, hoci samotné fotografie nikoho priamo neusvedčujú z trestnej činnosti. Na jednej z fotografií, ktorú iba pred pár minútami zverejnili je však aj Miroslav Lajčák. Konkrétne na tej s číslom 52 z domu pedofila, na kotej sú obaja v priateľskej nálade.
Pred časom zverejnila komisia americkej Snemovne reprezentantov tisícky mailov. Medzi nimi bola aj komunikácia s Lajčákom, ktorá má pochádzať z roku 2018, teda z obdobia, keď bol Lajčák na čele našej diplomacie. Zatiaľ nie je jasné, či bol ich autorom sám minister, no z domumentov je jasné, že išli s jeho ministerskou hlavičkou.
V marci 2018 mal Epstein Lajčákovi poslať mailom odkaz na článok z portálu The Daily Beast o tom, ako blízko má Donald Trump k psychickému zrúteniu. Lajčák mal reagovať slovami, že v ten deň už počul o tejto téme dosť. Epstein mu mal odpísať, že s ním súhlasí.
V tom čase už bolo o Epsteinovi známe, že je sexuálny predátor a odvracali sa od neho mnohí známi ľudia. V mailoch Epstein Lajčáka volal familiárne – Miro. Lajčák neskôr kontakt s Epsteinom priznal.
Deň pred vypršaním lehoty
Súčasťou zverejnených správ sú aj SMS konverzácie o „dievčatách z Ruska“ a o sumách za ich prítomnosť. Už tento piatok vyprší 30-dňová lehota stanovená zákonom Epstein Files Transparency Act. Ministerstvo spravodlivosti musí vydať všetky neutajené záznamy, komunikačné materiály a zoznamy osôb spojených s Epsteinom a jeho komplickou Ghislaine Maxwellovou, ktorá si momentálne odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s ľuďmi.
Pozrite si GALÉRIU! Na fotografiách v Epsteinových dokumentoch sú okrem Miroslava Lajčáka aj ľudia ako Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon.