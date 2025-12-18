Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Podozrenia z korupcie: Francúzska polícia zasahovala u ministerky kultúry

PARÍŽ - Francúzska polícia vo štvrtok v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie prehľadala domy ministerky kultúry Rachidy Datiovej, ako aj sídlo jej rezortu a radnicu v siedmom parížskom obvode. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Datiová (60) čelí obvineniam z prijatia takmer 300-tisíc eur v podobe neohlásených platieb od energetickej skupiny GDF Suez v rokoch 2010 až 2011, keď bola poslankyňou Európskeho parlamentu. Ministerka popiera akékoľvek protiprávne konanie. Francúzska finančná prokuratúra vo štvrtok uviedla, že štvrtkové razie súvisia s vyšetrovaním Datiovej pre možnú korupciu, politické ovplyvňovanie a spreneveru verejných prostriedkov, ktoré sa začalo 14. októbra.

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 až 2019 opakovane čelila obvineniam z politického ovplyvňovania. Podozrenia z lobingu v prospech GDF Suez sa prvýkrát objavili vo francúzskych médiách v roku 2013. Investigatívna televízna relácia Complement d'Enquete a časopis Nouvel Observateur o týchto obvineniach znovu informovali v júni. Datiová v súčasnosti vedie volebnú kampaň na post primátorky francúzskeho hlavného mesta pred komunálnymi voľbami v marci 2026. V roku 2020 o tento post neúspešne súperila proti súčasnej primátorke Anne Hidalgovej. Od roku 2008 je starostkou 7. parížskeho obvodu.

