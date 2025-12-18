Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!

BRATISLAVA - Fero Joke prišiel po kauze o všetko! Obchytkávanie dvoch mužov v Prahe ho vyšlo až príliš draho. Aj napriek tomu, že sklonil hlavu a priznal vinu.
"Kto si bez viny, hoď doňho kameňom," je známy výrok z Biblie, kde Ježiš Kristus použil toto porekadlo, aby zastavil ukameňovanie cudzoložnej ženy. Tento výrok poukázal na pokrytectvo tých, ktorí chceli ženu potrestať, hoci aj oni sami boli hriešni. Súdiť by mali len tí, ktorí sú bez hriechu. Ale sú takí?
Kauza Fero Joke naberá na obrátkach! Prominenti sa ho zastali: Namiesto vďaky vlna hejtu
„To je ale veľmi zaujímavé, ako tá najviac protiamerická a protieurópska časť verejnosti je odrazu majstrom v "cancel culture"“, začína jeho status na sociálnej sieti a pokračuje: „Fero Joke. Urobil, celkom neodškriepiteľne, nepeknú chybu, hoci sa ozývajú hlasy, či to naňho niekto, kto je v skutočnosti gay pornohercom, tak trošku nenašil. Našil, nenašil, stalo sa. Alea iacta est.“ Píše aj o tom, že alkohol určite nie je poľahčujúcou okolnosťou. A aj o tom, že Fero sa ospravedlnil, svoje konanie úprimne oľutoval, prišiel o spolupráce, partnerov, kšefty.
„Žije jeden šialený shitstorm a lynč na sociálnych sieťach. Trest. Nemilosrdný. Prijíma ho pokorne a so sklonenou hlavou, vedomý si svojho zlyhania. Pre mňa to ale nezanamená, že túto ľudskú bytosť treba odpísať. Zničiť, rozdupať a zabudnúť. František Košarišťan je totiž drvivú väčšinu svojho života jeden nesmierne empatický, hodnotovo správne nastavený a láskavý chalan. Bez nároku na odplatu pomáhajúci celé dni na detskej onkológii, venujúci sa charite tak naozaj, nielen pár minút pre kamery a instagram, a pomoci slabším na všetky strany s energiou, ktorú mu môžeme len závidieť.“
„Vy, ktorí mu tak srdnato odmietate dať druhú šancu - možno len nezvládate ostrosť a perfektný timing jeho satiry, tipujem. Vy, ktorí mu odmietate dať druhú šancu, možno len nie ste schopní akceptácie inakosti Fera. Vy, ktorí mu odmietate dať druhú šancu, pamätajte, vzácnych, ochotných ľudí s veľkým srdcom táto krajina potrebuje viac, ako čokoľvek iné. Pamätajte na kresťanskú bázu tejto krajiny, o ktorú sa tak radi opierame v príspevkoch. Zvlášť v tomto čase skúste prosím myslieť na slová "oľutovanie", "odpustenie" a "milosrdenstvo",“ vyzýva a úplne poslednou vetou želá Ferovi šťastné Vianoce.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%