Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?

Za posledné roky sa v slovenských domácnostiach objavil nový trend, ktorý si okamžite získal fanúšikov dizajnu aj milovníkov rastlín. Hovoríme o stavebniciach LEGO® Botanicals – elegantných, moderných a netradičných dekoráciách, ktoré dokazujú, že LEGO® už dávno nie je len detská hračka.
Tieto sety sú mimoriadne populárne najmä medzi dospelými, ktorí si pri ich skladaní oddýchnu a zároveň získajú trvácny doplnok do svojho interiéru. Jedným z najkrajších setov tejto série je LEGO® Bonsaj – Japonský červený javor. Jeho pôvab spočíva v jemných detailoch, ktoré precízne napodobňujú tvar a farbu tradičného bonsaja.
Skladanie je skutočným relaxom a výsledkom je dekorácia, ktorá vynikne v obývačke, pracovni aj spálni. Červené listy vytvárajú atmosféru, ktorá sa dokonale hodí do zimného obdobia.
Krása, ktorá nezvädne
LEGO® Botanicals si Slováci obľúbili aj preto, že spájajú estetiku s dlhou životnosťou. Tieto kvety vám nezvädnú, nepotrebujú polievať a pritom pôsobia prekvapivo realisticky. Sú ideálnym darčekom pre každého, kto miluje dizajn, minimalizmus alebo tvorivé oddychové aktivity.
Vyhrajte LEGO® stavebnicu
Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® Botanicals 10348 Bonsaj – Japonský červený javor, ktorá vám skrášli domácnosť. Súťaž trvá počas štvrtka 18. decembra 2025. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
LEGO® Botanicals si získava srdcia ľudí na Slovenku práve tým, že prináša do domácností harmóniu, krásu a inšpiráciu. Tieto sety sú dokonalou kombináciou relaxu pri skladaní a dizajnového pôžitku, ktorý vydrží roky. Môžu stáť na stole, poličke či parapete, prakticky kdekoľvek a vždy pôsobia elegantne, moderne a jedinečne.
Objavte stavebnice LEGO®
Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.