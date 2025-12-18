Na pokojný podvečer v Plzni len tak nezabudnú: ZÁHADNÁ sliepka zalarmovala políciu! Napokon dostal aj MENO

PLZEŇ - Nečakané oznámenie zamestnalo mestských policajtov v Plzni počas pokojného nedeľného podvečera. Namiesto bežného zásahu riešili prípad, ktorý sa v ich službe neobjavuje často – zatúlanú sliepku na súkromnom pozemku.
Do Zábělskej ulice v Plzni bola hliadka privolaná po tom, čo sa na jednej zo záhrad objavila neznáma operená „návštevníčka“. Majiteľ pozemku policajtom vysvetlil, že sliepka sa uňho objavila bez zjavného dôvodu a napriek pátraniu po okolí sa k nej nikto neprihlásil. Zviera sa správalo pokojne a vyzeralo, že sa rozhodlo na novom mieste zotrvať. Žiadny kurník v dohľade, žiadny chovateľ, ktorý by si ju nárokoval. Ani susedia, ktorí hydinu chovajú, ju nespoznali ako svoju.
Ako informuje na svojom webe Týdeník Policie, policajti sa preto majiteľa pozemku opýtali, či by si sliepku nechcel ponechať. Túto možnosť však odmietol, s nečakaným rozšírením hospodárstva jednoducho nepočítal. Nasledoval bezpečný odchyt. S použitím ochranných rukavíc a malého podberáka sa hliadke podarilo zviera bez problémov chytiť. Išlo o mladú modrú sliepku, ktorá bola v dobrej kondícii a nejavila žiadne známky zranenia.
Dostala aj meno
Keďže sa pôvodného majiteľa nepodarilo vypátrať, sliepku umiestnili do prepravného boxu a odviezli do Útulku pre zvieratá v núdzi Plzeň. Tam ju prevzala mestská policajtka, zviera bolo zaevidované a dostalo aj meno – Lída. Lída teraz v útulku zostáva pod dohľadom pracovníkov a čaká, či sa prihlási jej majiteľ. Ak sa tak nestane, je možné, že ju v budúcnosti čaká nový domov, nový kurník a možno aj nový operený spoločník.