Slovensko podáva ruku Pásmu Gaza: Prijíma piatich štipendistov z Gazy, študovať budú medicínu

BRATISLAVA - Piati palestínski štipendisti z Pásma Gazy pricestovali v rámci asistovaného príchodu na Slovensko, kde budú vďaka štipendiám udeleným vládou SR študovať prevažne medicínske odbory. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Pre pretrvávajúci konflikt v Pásme Gazy sa nemohli študenti, ktorí získali štipendiá vlády SR na akademický rok 2025 – 2026, dopraviť na Slovensko. Preto sme sa prostredníctvom nášho oddelenia krízového manažmentu, Veľvyslanectva SR v Tel Avive, ako aj Styčného úradu SR v Ramalláhu pustili do operácie a náročného naplánovania celej logistiky presunu študentov. Nadviazali sme spoluprácu s viacerými partnermi pôsobiacimi na Blízkom východe a tiež s Veľvyslanectvom Palestínskeho štátu v Bratislave,“ priblížil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Bezpečný príchod študentov je podľa neho výsledkom úspešnej spolupráce a rozsiahlej siete kontaktov slovenskej diplomacie so zahraničnými partnermi. Transport piatich štipendistov z Pásma Gazy zabezpečilo ministerstvo SR v úzkej spolupráci s viacerými aktérmi. Na operácii sa podieľala vybraná medzinárodná organizácia, ktorá v pondelok zabezpečila presun organizovaným humanitárnym konvojom v rámci Pásma Gazy. Ďalšiu súčinnosť poskytol Koordinátor vládnych aktivít na územiach a tiež Srbsko a Jordánsko. „Rád by som sa poďakoval Srbsku za poskytnutú pomoc pri pozemnom presune študentov na hraničný prechod do Jordánska. Ďakujem aj za spoluprácu zo strany Jordánska, ktoré sa aktívne angažuje v humanitárnych aktivitách na pomoc Gaze a ktoré umožnilo vstup študentov na svoje územie,“ uviedol Blanár a rovnako ocenil zapojenie a odhodlanie zamestnancov MZVEZ SR.
Humanitárna pomoc Slovenska
Po príchode na Slovensko nastúpia štipendisti do Inštitútu jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a po absolvovaní prípravy a úspešnom osvedčení znalosti slovenského jazyka bude väčšina z nich pokračovať v štúdiu v oblasti medicíny. „Verím, že vedomosti získané na Slovensku zužitkujú študenti po návrate do svojej vlasti pri pomoci druhým. Tento už druhý asistovaný odchod študentov z Gazy, do ktorého sa Slovensko aktívne vložilo, navyše poskytuje nielen možnosť kvalitného vzdelania v takých potrebných odboroch, ale aj študentský život v mierovej krajine,“ zdôraznil Blanár a pripomenul predchádzajúci príchod štyroch štipendistov, na ktorom sa rezort podieľal v októbri.
Bezpečný príchod druhej skupiny palestínskych študentov je podľa jeho slov jedným z mnohých príkladov slovenskej humanitárnej pomoci v Gaze. Od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 presiahla celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci v regióne 670-tisíc eur a zahŕňa finančnú a materiálnu pomoc, ako aj medicínske evakuácie pacientov z Gazy. Blanár pripomenul, Slovensko doposiaľ zrealizovalo osem medicínskych evakuácií, počas ktorých vládnym špeciálom prepravili takmer 200 civilistov z Pásma Gazy vrátane 55 ťažko chorých detských pacientov, ktorým v súčasnosti poskytujú potrebnú liečbu v európskych krajinách.
Štipendiá ako súčasť pomoci
„SR zároveň doručila už päť zásielok materiálnej humanitárnej pomoci - najmä potravín a zdravotníckeho materiálu - v celkovom objeme takmer 30 ton a poskytla finančný príspevok vo výške 100-tisíc eur Svetovému potravinovému programu,“ dodal Blanár. Vládne štipendiá, ktoré Slovensko dlhodobo poskytuje, sú súčasťou adresnej formy rozvojovej spolupráce SR. Prví štipendisti, ktorí pod záštitou MZVEZ SR dorazili na Slovensko v októbri, v súčasnosti študujú na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.