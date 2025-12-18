Nielen Simona Krainová je šupa: Aha, ako BOŽSKY vyzerá jej sestra pred 60-kou... FOTO v plavkách!

PRAHA - Simona Krainová je na sociálnych sieťach známa svojim zdravým životným štýlom. A hoci má už po 50-ke a je dvojnásobnou mamou, pýši sa najlepšou formou svojho života. Ona však v rodine nie je jedinou šupou... Božsky totiž vyzerá aj jej staršia sestra. Pozrite, na tú figúru v plavkách tesne pred 60-kou!
Simona Krainová na sociálnych sieťach mapuje svoj životný štýl. Zdravo sa stravuje, pravidelne sa hýbe, no a so svojimi sledovateľmi sa delí o všetky svoje pokroky. V rodine však nie je jedinou, ktorá sa rozhodla vydať cestou zdravého stavovania a pohybu. Reč je o jej staršej sestre Yvone Maléřovej Krainovej, ktorá dokazuje, že aj pred 60-kou môže byť žena fit a sexi.
Aj keď tento vek by jej tipol naozaj len málokto. V športových legínach a podprsenke, s krátkym blond účesom, by jej totiž mnohí odhadovali nanajvíš 30. No perfektne nevyzerá len v obtiahnutom oblečení. Dôkazom sú fotky v plavkách, ktorými sa nedávno pochválila na sociálej sieti Instagram. Zábery odhaľujú jej ploché bruško, aj vyšportované ruky aj nohy...
Yvona skrátka dokazuje, že aj 58-ročná žena môže byť fit a sexi. Veď pozrite sami!
