Trump prehral? Súdna porota odmieta obžalovať jeho oponentku Jamesovú

WASHINGTON - Veľká porota v Norfolku v americkom štáte Virgínia vo štvrtok odmietla obžalovať generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú, ktorá je podozrivá z z bankového podvodu a nepravdivých vyhlásení, informovala agentúra AFP.
Neúspech federálnych prokurátorov pri obžalovaní Jamesovej prichádza necelé dva týždne po tom, čo bola pôvodná žaloba proti nej zamietnutá. „Ako som už od začiatku hovorila, tieto obvinenia sú nepodložené,“ uviedla Jamesová a dodala, že „je čas ukončiť zneužívanie nášho systému spravodlivosti.“
Trumpova administratíva má teraz dve možnosti
Trumpova administratíva má teraz dve možnosti: môže sa odvolať proti rozhodnutiu sudcu alebo prípad predložiť prípad inej veľkej porote. Okresná sudkyňa Cameron Currieová zamietla prípad proti Jamesovej – a ďalší proti bývalému šéfovi FBI Jamesovi Comeymu – z toho dôvodu, že prokurátorka Lindsey Halliganová, ktorú si osobne vybral prezident USA Donald Trump a ktorá vzniesla obžalobu, bola vymenovaná nezákonne.
Jamesová (67), demokratka, ktorá úspešne stíhala Trumpa za podvod, bola v októbri obžalovaná v jednom prípade z bankového podvodu a v druhom prípade z nepravdivých vyhlásení voči finančnej inštitúcii. Comey (64) bol v septembri obvinený z nepravdivých vyhlásení voči Kongresu a marenia kongresového konania. Oba prípady boli všeobecne vnímané ako Trumpova odveta voči svojím politickým oponentom.
Pokusu o vznesenie obžalôb proti Comeymu a Jamesovej predchádzalo odstúpenie dočasného prokurátora pre okres východ vo Virgínii Erika Sieberta, ktorý údajne vedúcich predstaviteľov ministerstva spravodlivosti upozornil, že na vznesenie obvinenia a obžaloby neexistuje dostatok dôkazov. Generálna prokurátorka Pam Bondiová následne nahradila Sieberta Lindsey Halliganovou, ktorá je bývalou osobnou právničkou Donalda Trumpa a ktorá zabezpečila vznesenie obžalôb. Halliganová sa pritom ako právnička špecializovala na poistné prípady a nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti ako prokurátorka.
Halliganová bola vymenovaná protiprávne
Sudkyňa Currieová však upozornila, že Halliganová bola vymenovaná protiprávne, pretože aj jej predchodca vykonával funkciu prokurátora tiež len dočasne. Americký zákon pritom neumožňuje dvoch po sebe nasledujúcich dočasných prokurátorov.Po Trumpovom odchode z Bieleho domu v roku 2021 Jamesová vyhrala občianskoprávny spor v kauze podvodu, v ktorom tvrdila, že Trump a jeho realitná spoločnosť nezákonne nafúkli hodnotu jeho majetku a manipulovali s cenou nehnuteľností, aby získali výhodné bankové úvery alebo poistné podmienky.
Comeyho vymenoval do čela FBI prezident Barack Obama v roku 2013 a Trump ho z tohto postu v roku 2017 odvolal - bolo to v čase vyšetrovania, ktoré sa týkalo údajných dohôd ľudí z Trumpovho predvolebného štábu s Moskvou a ovplyvňovania volieb v roku 2016. Obvinenia proti Comeymu prišli len niekoľko dní po tom, čo Trump verejne vyzval Bondiovú, aby zakročila proti bývalému riaditeľovi FBI a ďalším osobám, ktoré považuje za svojich nepriateľov. Podľa AFP ide o „ohromujúci odklon“ od zásady, že ministerstvo spravodlivosti má pracovať bez tlaku z Bieleho domu.