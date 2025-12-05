Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Mikuláš tento rok príde do všetkých veľkých miest: Kedy a kde roznesie deťom sladké odmeny? Na zlých sa teší aj ČERT

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH

BRATISLAVA - Svätý Mikuláš vyšiel tento rok na víkend a tak si deti budú nachádzať pozdravy vo vyčistenej čižmy už v sobotu ráno, keďže chodiť bude v noci z piatka na sobotu. Ako sa na Mikuláša pripravili samosprávy a aký program pripravili pre malé ratolesti? Prinášame PREHĽAD.

Bratislava

V hlavnom meste príde Mikuláš zvlášť do každej mestskej časti. Počas celého víkendu sa však obyvatelia hlavného mesta môžu tešiť na Mikulášov so svojimi ratolesťami. Mikuláš najskôr príde do Petržalky, a to ešte v piatok dopoludnia. Program je pripravený pre deti do 5 rokov, pričom najmenšie ratolesti sa môžu tešiť na zdobenie stromčeka, tvorivé dielne. Rodičia by ale mali myslieť na to, že počet miest je limitovaný. 

Napríklad, do Karlovej Vsi príde už v piatok 5. decembra, oficiálny začiatok je o 14:30 a potrvá 4 hodiny. Deti aj dospelí sa môžu tešiť na fotokútik s Mikulášom a jeho pomocníkmi, deti môžu Mikulášovi zarecitovať krátku básničku či zaspievať pesničku, za čo následne tí odvážni dostanú aj sladkú odmenu. V Karloveskom centre kultúry sa môžu návštevníci tešiť aj na mikulášsku párty, tvorivé dielne či rôzne súťaže, aj na domček prianí. Vstup je voľný. 

 
 

Do Domu kultúry Dúbravka príde Mikuláš s Anjelom a čertom tiež v piatok 5. decembra. Oficiálny začiatok je naplánovaný na 16:00, pričom deti sa môžu tešiť na zábavný program, sladké maškrty či stánky s občerstvením. Vstup je voľný. 

 
 
 
 

Na parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom v Rači príde Mikuláš v piatok 5. decembra o 18:00. Ten príde veľkolepo na vinohradníckom koči. Spolu s príchodom Mikuláša je naplánované aj rozsvietenie vianočného stromčeka. 

Do Parku A. Hlinku v Ružinove rovnako príde Mikuláš ešte v piatok 5. decembra. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov, ale aj na špeciálny program. Park sa totiž premení na čarovnú zimnú rozprávku. Vstup je zadarmo. 

V sobotu 6. decembra to Mikuláš roztočí v Petržalke, kde sa deti budú môcť povoziť spolu s Mikulášom najväčším sídliskom, a to Nobelovo, Muchovo a Ovšistské námestie až na Námestie republiky, kde o 15:00 začne oficiálny program. V cieli sa so všetkými malkáčmi rád zvíta i pofotí a za všetky dobré skutky aj odmení sladkým darčekom.

 
 

Na Mikuláša sa môžu tešiť aj deti v Podunajských Biskupiciach, kam zavíta v sobotu o 17:00 na Uzbeckú ulicu. 

Mikulášsku jazdu v Bratislave ukončí Mikuláš v Novom Meste, na Kuchajde v nedeľu o 17:00. "Najmenšie Novomešťanky i Novomešťanov zabavia čerti aj anjeli, a k amfiteátru na Kuchajde pricestuje pravý Mikuláš. Nie však autobusom, ani autom, ale vo svojom vlastnom koči ťahanom poníkmi. A pre šikovné, tvorivé a poslušné deti, pre tie bude mať Mikuláš možno aj nejakú odmenu – ak ju anjeli postrážia a čerti neuchmatnú," uviedli z Nového Mesta na sociálnej sieti. Ako však upozornili, akcia sa bude konať len za priaznivého počasia. 

Trnava

Do Trnavy príde Mikuláš už v piatok 5. decembra, a to o 17:30, veľkolepo v koči v sprievode čerta a anjela. Dobré deti sa môžu tešiť na sladkú odmenu a následne na diskotéku. "O 17.15 h sa na Námestí sv. Mikuláša objaví Mikuláš na koči – v krásnom červeno-bielom kabátci, s hustou bradou priamo od barbiera a vo vyberanej spoločnosti čerta a anjela. Spolu s deťmi prejde centrom mesta a sprievod vyvrcholí o 18.00 h na Trojičnom námestí, kde sa rozoznie koncert Spievankova," informuje samospráva.

Trenčín

Mikuláš zavíta aj do Trenčína, konkrétne pod Trenčiansky hrad, kde spolu so všetkými deťmi a svojimi pomocníkmi rozsvieti vianočný stromček. Na dobrých a poslušných po celý rok čaká sladká odmena. Začína sa o 17:00 na Mierovom námestí. "Anjeli vraj aj tentoraz majú sladkú odmenu pre všetky poslušné deti nachystanú. Je však isté, že centrum nášho mesta zažije aj návštevu z pekla. Do Trenčína majú okrem Mikuláša a anjelov totiž namierené aj čerti. Pekelným ohňom chcú osvietiť námestie, aby našli všetkých „neposlušníkov“. Ale my už dnes vieme, že dobro zvíťazí. K tomu isto prispejú i koledníci z Detského folklórneho súboru Kornička. Nevieme sa dočkať, keď Mikuláš spolu so všetkými deťmi, ktoré budú na Mierovom námestí rozsvieti vianočný strom," uviedli zo samosprávy. 

 
 

Nitra

Do vianočného mestečka v Nitre aj tento rok zavíta Mikuláš. Deti sa naň môžu tešiť v nedeľu 7. decembra, od 16.45 h ho môžu sprevádzať na čarovnom sprievode s anjelmi a čertom, ktorý prejde od Starého divadla Karola Spišáka, po pešej zóne na Svätoplukovo námestie. Následne od 17:00 je pre deti prichystané okrem sladkých dobrôt aj predstavenie Luskáčik a Mikuláš v podaní Starého divadla Karola Spišáka a ZUŠ J. Rosinského. Na záver rozžiari Svätoplukovo námestie priestorová laserová show.

Banská Bystrica

Samospráva sa každoročne snaží vytvoriť jedinečnú atmosféru aj na Mikuláša a potešiť najmenších rozsvietením vianočného stromčeka. V sobotu 6. decembra príde na Námestie anjel na chodúľoch, ktorý bude malým aj veľkým rozdávať rolničky. Práve rolničkami všetci privoláme Mikuláša a rozsvietime vianočný stromček. O program sa postarajú žiaci z tanečného odboru ZUŠ J. Cikkera. Návštevníci budú môcť nasadnúť na vianočný vláčik Neusohl Express, ktorý bude jazdiť od pobočky Slovenskej pošty na Hornej ulici. Mikulášsky program bude pokračovať Mikulášovicou na Starej Tržnici,“ uviedli zo samosprávy. 

 
 

Žilina

Mikuláš, tak ako každý rok, zavíta aj do Žiliny, kde spolu s deťmi a ich rodičmi rozsvieti vianočný stromček. A to už v piatok 5. decembra o 17:00 na Mariánskom námestí. Dobrým deťom donesie sladkú odmenu a zlým možno čert donesie uhlie a cibuľu.

 
 

Prešov

Do tretieho najväčšieho mesta Slovenska príde Mikuláš špeciálne - na mikulášskom autobuse. K sviatku sv. Mikuláša v Prešove už tradične patrí aj Mikulášska jazda centrom mesta. Za zastávkou MHD „Na Hlavnej“ (smer Železničná stanica) bude 6.12.2025 umiestnený Mikulášsky označník, pri ktorom bude jazda začínať aj končiť. "Na tomto mieste bude pristavený Mikulášsky autobus, ktorý v čase od 13:50 do 15:40 hod. vykoná 5 jázd, aby mohol odviezť čo najviac malých záujemcov. Pri nástupnej zastávke na Hlavnej ulici bude mať DPMP zriadené stanovište, kde si deti môžu vyzdvihnúť špeciálne mikulášske cestovné lístky, ktoré si pri nástupe označia v historickom označovači s dierkami. Všetci účastníci Mikulášskej jazdy sa môžu tešiť na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Pre šikovné deti, ktoré zarecitujú básničku, bude pripravená sladká odmena a pexeso. O zábavu v Mikulášskom autobuse sa okrem anjela a čerta postarajú aj členovia folklórneho súboru Rozmarija, ktorí budú hrať priamo v autobuse a dotvárať tak sviatočnú atmosfér," uviedla prešovská samospráva. Ako dodali, preprava v mikulášskom autobuse je bezplatná a následne bude program pokračovať aj v centre mesta. 

Košice

Mikulášska jazda Terasou sa uskutoční v sobotu 6. decembra 2025 v mestskej časti Košice-Západ. Tradície svätého Mikuláša si spoločne užijeme na viacerých miestach Terasy s bohatým programom a rozdávaním mikulášskych balíčkov pre deti. "Po celom Terase vás bude sprevádzať pravý Mikuláš so svojím sprievodom na konskom záprahu. Na každej zastávke prebehne slávnostné rozdávanie mikulášskych balíčkov deťom, hudobný program a predvianočná atmosféra plná radosti a smiechu," uvádza mestská časť Košice-Západ ako organizátor podujatia.

Tu je podrobný časový plán jednotlivých zastávok:

  1. Átrium klub, Zuzkin park – 14:30 hod.Začiatok podujatia a 1. rozdávanie mikulášskej nádielky 14:55 hod. – Odchod na Považskú / Ondavskú smer Trhovisko Luník II
  2. Trhovisko Luník II – 15:15 hod. 2. rozdávanie mikulášskej nádielky 15:30 hod. – Odchod na Hronskú / Slobody / Ružinská smer Poliklinika
  3. Poliklinika pri evanjelickom kostole na Toryskej – 16:00 hod. 3. rozdávanie mikulášskej nádielky 16:10 hod. – Odchod smer Gudernova
  4. OC Erika – 16:30 hod. 4. rozdávanie mikulášskej nádielky 16:50 hod. – Odchod na Gudernova / Šafárikova / Bernolákova smer parkovisko Fresh/Lidl Moldavská
  5. Parkovisko pred Fresh/Lidl – 17:20 hod. 5. rozdávanie mikulášskej nádielky 17:35 hod. – Odchod na Pražskú smer OC Galéria Shopping
  6. OC Galéria Shopping – 18:00 hod. 6. rozdávanie mikulášskej nádielky – veľkolepé vyvrcholenie podujatia
Viac o téme: MikulášSvätý MikulášMikuláš a čert a anjelMikuláš v okresných mestáchKam zavíta Mikuláš?
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Prominenti
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Prominenti
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ranná nehoda áut medzi
Ranná nehoda áut medzi Sencom a Blatným: Zasahovali hasiči, zranili sa dve osoby
Domáce
Poslanci aj dnes pokračujú
Poslanci aj dnes pokračujú rozpravou k zmenám v ochrane oznamovateľov
Domáce
ŠOKUJÚCI ranný nález v
ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili
Domáce
Elektronické zdravotníctvo má vážne medzery: SKZL žiada prístup k röntgenom a lepšie dáta
Elektronické zdravotníctvo má vážne medzery: SKZL žiada prístup k röntgenom a lepšie dáta
Bratislava

Zahraničné

undefined
Počasie ich potrápilo: Vietnam zažil tento rok najviac búrok od roku 1961
Zahraničné
Ramzan Kadyrov
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Macron navštívil juhozápadnú Čínu: Si Ťin-pching ho sprevádzal
Zahraničné
Odvolací súd v USA
Odvolací súd v USA povolil pokračovanie nasadenia Národnej gardy vo Washingtone
Zahraničné

Prominenti

La Toya Jackson
Čo sa s ňou deje?! STRACH o sestru Michaela Jacksona... Vyzerá ako chodiaca KOSTRA!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Domáci prominenti
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky:
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky: Neustupujúce BOLESTI po pôrode!
Zahraniční prominenti
Lucia Hablovičová
Mama Pomajba vie DVOMA slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza VYČERPANÝ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti
FOTO Afrika sa doslova TRHÁ
Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu
Zaujímavosti
Jej každodenný tréning ju
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Zaujímavosti
Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
MS vo futbale
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
WTA
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA

Auto-moto

TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky

Kariéra a motivácia

Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality

Technológie

Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bezpečnosť
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Správy

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozkošné dvojičky Bardyovcov a veľký braček Alan: Hviezda Dunaja Adam Bardy v súkromí žije inak ako by ste čakali
Slovenské celebrity
Rozkošné dvojičky Bardyovcov a veľký braček Alan: Hviezda Dunaja Adam Bardy v súkromí žije inak ako by ste čakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ramzan Kadyrov
Zahraničné
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
ŠOKUJÚCI ranný nález v
Domáce
ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili
Krvavý konflikt v bratislavskej
Domáce
Krvavý konflikt v bratislavskej ubytovni: Hádka dvoch Ukrajincov skončila bodnutím do krku!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Poplach v oblakoch: Zelenského lietadlo v ohrození! Počas letu ho prenasledovali záhadné drony

Ďalšie zo Zoznamu