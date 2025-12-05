Mikuláš tento rok príde do všetkých veľkých miest: Kedy a kde roznesie deťom sladké odmeny? Na zlých sa teší aj ČERT

BRATISLAVA - Svätý Mikuláš vyšiel tento rok na víkend a tak si deti budú nachádzať pozdravy vo vyčistenej čižmy už v sobotu ráno, keďže chodiť bude v noci z piatka na sobotu. Ako sa na Mikuláša pripravili samosprávy a aký program pripravili pre malé ratolesti? Prinášame PREHĽAD.
Bratislava
V hlavnom meste príde Mikuláš zvlášť do každej mestskej časti. Počas celého víkendu sa však obyvatelia hlavného mesta môžu tešiť na Mikulášov so svojimi ratolesťami. Mikuláš najskôr príde do Petržalky, a to ešte v piatok dopoludnia. Program je pripravený pre deti do 5 rokov, pričom najmenšie ratolesti sa môžu tešiť na zdobenie stromčeka, tvorivé dielne. Rodičia by ale mali myslieť na to, že počet miest je limitovaný.
Napríklad, do Karlovej Vsi príde už v piatok 5. decembra, oficiálny začiatok je o 14:30 a potrvá 4 hodiny. Deti aj dospelí sa môžu tešiť na fotokútik s Mikulášom a jeho pomocníkmi, deti môžu Mikulášovi zarecitovať krátku básničku či zaspievať pesničku, za čo následne tí odvážni dostanú aj sladkú odmenu. V Karloveskom centre kultúry sa môžu návštevníci tešiť aj na mikulášsku párty, tvorivé dielne či rôzne súťaže, aj na domček prianí. Vstup je voľný.
Do Domu kultúry Dúbravka príde Mikuláš s Anjelom a čertom tiež v piatok 5. decembra. Oficiálny začiatok je naplánovaný na 16:00, pričom deti sa môžu tešiť na zábavný program, sladké maškrty či stánky s občerstvením. Vstup je voľný.
Na parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom v Rači príde Mikuláš v piatok 5. decembra o 18:00. Ten príde veľkolepo na vinohradníckom koči. Spolu s príchodom Mikuláša je naplánované aj rozsvietenie vianočného stromčeka.
Do Parku A. Hlinku v Ružinove rovnako príde Mikuláš ešte v piatok 5. decembra. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov, ale aj na špeciálny program. Park sa totiž premení na čarovnú zimnú rozprávku. Vstup je zadarmo.
V sobotu 6. decembra to Mikuláš roztočí v Petržalke, kde sa deti budú môcť povoziť spolu s Mikulášom najväčším sídliskom, a to Nobelovo, Muchovo a Ovšistské námestie až na Námestie republiky, kde o 15:00 začne oficiálny program. V cieli sa so všetkými malkáčmi rád zvíta i pofotí a za všetky dobré skutky aj odmení sladkým darčekom.
Na Mikuláša sa môžu tešiť aj deti v Podunajských Biskupiciach, kam zavíta v sobotu o 17:00 na Uzbeckú ulicu.
Mikulášsku jazdu v Bratislave ukončí Mikuláš v Novom Meste, na Kuchajde v nedeľu o 17:00. "Najmenšie Novomešťanky i Novomešťanov zabavia čerti aj anjeli, a k amfiteátru na Kuchajde pricestuje pravý Mikuláš. Nie však autobusom, ani autom, ale vo svojom vlastnom koči ťahanom poníkmi. A pre šikovné, tvorivé a poslušné deti, pre tie bude mať Mikuláš možno aj nejakú odmenu – ak ju anjeli postrážia a čerti neuchmatnú," uviedli z Nového Mesta na sociálnej sieti. Ako však upozornili, akcia sa bude konať len za priaznivého počasia.
Trnava
Do Trnavy príde Mikuláš už v piatok 5. decembra, a to o 17:30, veľkolepo v koči v sprievode čerta a anjela. Dobré deti sa môžu tešiť na sladkú odmenu a následne na diskotéku. "O 17.15 h sa na Námestí sv. Mikuláša objaví Mikuláš na koči – v krásnom červeno-bielom kabátci, s hustou bradou priamo od barbiera a vo vyberanej spoločnosti čerta a anjela. Spolu s deťmi prejde centrom mesta a sprievod vyvrcholí o 18.00 h na Trojičnom námestí, kde sa rozoznie koncert Spievankova," informuje samospráva.
Trenčín
Mikuláš zavíta aj do Trenčína, konkrétne pod Trenčiansky hrad, kde spolu so všetkými deťmi a svojimi pomocníkmi rozsvieti vianočný stromček. Na dobrých a poslušných po celý rok čaká sladká odmena. Začína sa o 17:00 na Mierovom námestí. "Anjeli vraj aj tentoraz majú sladkú odmenu pre všetky poslušné deti nachystanú. Je však isté, že centrum nášho mesta zažije aj návštevu z pekla. Do Trenčína majú okrem Mikuláša a anjelov totiž namierené aj čerti. Pekelným ohňom chcú osvietiť námestie, aby našli všetkých „neposlušníkov“. Ale my už dnes vieme, že dobro zvíťazí. K tomu isto prispejú i koledníci z Detského folklórneho súboru Kornička. Nevieme sa dočkať, keď Mikuláš spolu so všetkými deťmi, ktoré budú na Mierovom námestí rozsvieti vianočný strom," uviedli zo samosprávy.
Nitra
Do vianočného mestečka v Nitre aj tento rok zavíta Mikuláš. Deti sa naň môžu tešiť v nedeľu 7. decembra, od 16.45 h ho môžu sprevádzať na čarovnom sprievode s anjelmi a čertom, ktorý prejde od Starého divadla Karola Spišáka, po pešej zóne na Svätoplukovo námestie. Následne od 17:00 je pre deti prichystané okrem sladkých dobrôt aj predstavenie Luskáčik a Mikuláš v podaní Starého divadla Karola Spišáka a ZUŠ J. Rosinského. Na záver rozžiari Svätoplukovo námestie priestorová laserová show.
Banská Bystrica
Samospráva sa každoročne snaží vytvoriť jedinečnú atmosféru aj na Mikuláša a potešiť najmenších rozsvietením vianočného stromčeka. „V sobotu 6. decembra príde na Námestie anjel na chodúľoch, ktorý bude malým aj veľkým rozdávať rolničky. Práve rolničkami všetci privoláme Mikuláša a rozsvietime vianočný stromček. O program sa postarajú žiaci z tanečného odboru ZUŠ J. Cikkera. Návštevníci budú môcť nasadnúť na vianočný vláčik Neusohl Express, ktorý bude jazdiť od pobočky Slovenskej pošty na Hornej ulici. Mikulášsky program bude pokračovať Mikulášovicou na Starej Tržnici,“ uviedli zo samosprávy.
Žilina
Mikuláš, tak ako každý rok, zavíta aj do Žiliny, kde spolu s deťmi a ich rodičmi rozsvieti vianočný stromček. A to už v piatok 5. decembra o 17:00 na Mariánskom námestí. Dobrým deťom donesie sladkú odmenu a zlým možno čert donesie uhlie a cibuľu.
Prešov
Do tretieho najväčšieho mesta Slovenska príde Mikuláš špeciálne - na mikulášskom autobuse. K sviatku sv. Mikuláša v Prešove už tradične patrí aj Mikulášska jazda centrom mesta. Za zastávkou MHD „Na Hlavnej“ (smer Železničná stanica) bude 6.12.2025 umiestnený Mikulášsky označník, pri ktorom bude jazda začínať aj končiť. "Na tomto mieste bude pristavený Mikulášsky autobus, ktorý v čase od 13:50 do 15:40 hod. vykoná 5 jázd, aby mohol odviezť čo najviac malých záujemcov. Pri nástupnej zastávke na Hlavnej ulici bude mať DPMP zriadené stanovište, kde si deti môžu vyzdvihnúť špeciálne mikulášske cestovné lístky, ktoré si pri nástupe označia v historickom označovači s dierkami. Všetci účastníci Mikulášskej jazdy sa môžu tešiť na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Pre šikovné deti, ktoré zarecitujú básničku, bude pripravená sladká odmena a pexeso. O zábavu v Mikulášskom autobuse sa okrem anjela a čerta postarajú aj členovia folklórneho súboru Rozmarija, ktorí budú hrať priamo v autobuse a dotvárať tak sviatočnú atmosfér," uviedla prešovská samospráva. Ako dodali, preprava v mikulášskom autobuse je bezplatná a následne bude program pokračovať aj v centre mesta.
Košice
Mikulášska jazda Terasou sa uskutoční v sobotu 6. decembra 2025 v mestskej časti Košice-Západ. Tradície svätého Mikuláša si spoločne užijeme na viacerých miestach Terasy s bohatým programom a rozdávaním mikulášskych balíčkov pre deti. "Po celom Terase vás bude sprevádzať pravý Mikuláš so svojím sprievodom na konskom záprahu. Na každej zastávke prebehne slávnostné rozdávanie mikulášskych balíčkov deťom, hudobný program a predvianočná atmosféra plná radosti a smiechu," uvádza mestská časť Košice-Západ ako organizátor podujatia.
Tu je podrobný časový plán jednotlivých zastávok:
- Átrium klub, Zuzkin park – 14:30 hod.Začiatok podujatia a 1. rozdávanie mikulášskej nádielky 14:55 hod. – Odchod na Považskú / Ondavskú smer Trhovisko Luník II
- Trhovisko Luník II – 15:15 hod. 2. rozdávanie mikulášskej nádielky 15:30 hod. – Odchod na Hronskú / Slobody / Ružinská smer Poliklinika
- Poliklinika pri evanjelickom kostole na Toryskej – 16:00 hod. 3. rozdávanie mikulášskej nádielky 16:10 hod. – Odchod smer Gudernova
- OC Erika – 16:30 hod. 4. rozdávanie mikulášskej nádielky 16:50 hod. – Odchod na Gudernova / Šafárikova / Bernolákova smer parkovisko Fresh/Lidl Moldavská
- Parkovisko pred Fresh/Lidl – 17:20 hod. 5. rozdávanie mikulášskej nádielky 17:35 hod. – Odchod na Pražskú smer OC Galéria Shopping
- OC Galéria Shopping – 18:00 hod. 6. rozdávanie mikulášskej nádielky – veľkolepé vyvrcholenie podujatia