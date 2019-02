Ďalší prezidentský PRIESKUM: V prvom kole by jasne viedla Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová

Zdroj: Štáb Zuzany Čaputovej/Peter Konečný

BRATISLAVA - Ak by sa prezidentské voľby konali koncom februára, ľudia by najviac volili Zuzanu Čaputovú (27,50 percenta). Na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič s 17,10 percenta hlasov. Roberta Mistríka, ktorý sa v utorok (26. 2.) vzdal kandidatúry, by volilo 16,80 percenta opýtaných, čo by znamenalo tretie miesto. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala v dňoch 22. až 25. februára agentúra AKO pre televíziu TA3.