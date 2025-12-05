Macron navštívil juhozápadnú Čínu: Si Ťin-pching ho sprevádzal

PEKING - Francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom zavítal do provincie S’-čchuan, kde si v piatok prezreli impozantnú priehradu Tchu-ťiang-jen a zavlažovací systém z 3. storočia pred naším letopočtom. Francúzska prvá dáma Brigitte Macronová v sprievode manželky čínskeho vodcu Pcheng Li-jüan zamierila do Centra na ochranu pánd veľkých v Čcheng-tu. Informovala o tom agentúra AFP.
Agentúra Reuters podotkla, že fakt, že Si sprevádza Macrona v tejto časti jeho štátnej návštevy je výnimočným gestom, ktoré zrejme zdôrazňuje zameranie Pekingu na Paríž v jeho vzťahoch s Európskou úniou. Macron na margo toho uviedol, že si veľmi váži toto gesto pozornosti mimo oficiálneho protokolu.
AFP pripomenula, že aj Macron v máji 2024 pozval Si Ťin-pchinga do svojich rodných Pyrenejí. Podľa Macrona ide o prejav „vzájomnej dôvery“ a ochoty „konať spoločne“ v čase rastúcich medzinárodných napätí a prehlbujúcich sa obchodných nerovnováh v prospech Číny. Macron má v piatok v programe aj diskusiu so študentmi S'-čchuanskej univerzity v Čcheng-tu, ktoré je štvrtým najväčším mestom Číny s 21 miliónmi obyvateľov a je považované za jedno z najotvorenejších miest krajiny po kultúrnej aj sociálnej stránke.
Prezident sa tiež stretne s bratmi Alexisom a Félixom Lebrunovcami, hviezdami olympiády v Paríži 2024, ktorí sú v Číne na Svetovom pohári zmiešaných tímov v stolnom tenise. Vo štvrtok v Pekingu Macron naliehal na Si Ťin-pchinga, aby využil svoj vplyv na Rusko a pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine, a zároveň požadoval nápravu obchodných nerovnováh s Francúzskom a EÚ.
Si síce povedal, že je pripravený „podporiť všetky mierové iniciatívy“, no ostro odmietol obvinenia Západu o podpore ruskej vojnovej ekonomiky zo strany Číny a označil ich za „očierňujúce“. Macron však zrejme uspel v žiadosti o viac čínskych investícií vo Francúzsku výmenou za technologickú spoluprácu podobnú tej, ktorú Európania ponúkli Číne počas jej ekonomického rozletu. Francúzsky prezident spresnil, že bola podpísaná dohoda o zámere a že čínsky líder je pripravený „zvýšiť vzájomné investície“ pre „spravodlivé obchodné prostredie“. Agentúra Reuters napísala, že rokovanie v Pekingu vyústilo do podpísania 12 dohôd o spolupráci, ktoré sa týkajú tém ako starnutie populácie, jadrová energia a ochrana pánd.